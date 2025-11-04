「高溫假」引發社會關注 勞部樂見預警機制

經濟日報／ 記者陳宛茜余弦妙／台北報導

面對極端氣候帶來的高溫挑戰，放不放「高溫假」再度引發社會關注。勞動部職安署職業衛生健康組長張國明表示，訂高溫指標、設預警機制是好事，職安署去年已修正「職業安全衛生設施規則」，針對高溫要求雇主擬定保護勞工措施，未來也會根據氣象法修法滾動修正。

勞動部職安署去年8月修正「職業安全衛生設施規則」，當戶外熱危害風險達最高等級第四級時，雇主未在作業場所設置遮陽設施，及可降低作業環境溫度設備，並在鄰近處設置陰涼休息場所等，最高可開罰30萬元。

職安署也已針對高溫作業訂定「高氣溫作業熱危害預防指引」，並持續強化執行，指引包含四大策略：一是強化法制；二是更新指引內容；三是跨部會合作；四是公私協力。張國明表示，勞動部針對熱危害提出的解決方案不是「給假」，而是如何讓勞工工作空間避開熱危害。氣象法修法若能明訂高溫標準、發布高溫特報，對勞雇雙方來說有預警機制，也有明確的標準可遵守。

高溫 勞動部

延伸閱讀

景氣回溫無薪假少了221人 半年來首次人數下跌3大機電廠商訂單回穩

北投民宅清溫泉蓄水池釀2命危 勞動部指引揭硫化氫濃度容許值

批移工留才久用方案「中階政策詐騙」 移工團體：藍領工作年限應廢除

訴求請假無罪 桃空職工預計將赴民航局、桃園市府陳情

相關新聞

景氣谷底已過？ 中經院：言之過早

中經院昨天發布十月製造業採購經理人指數（ＰＭＩ），經季節調整後指數攀升至百分之五十點三，中斷連續四個月緊縮轉為擴張；不過...

APEC 代表團談成果 「台灣模式」赴美將組國家隊

台灣擬以「台灣模式」赴美投資，國科會主委吳誠文昨（3）日表示，在開發美國園區時，會與台灣的科學園區快速整合成供應鏈國家隊...

林信義：順利完成三大任務 多國有意合作

亞太經濟合作會議（APEC）經濟領袖會議日前落幕，我國領袖代表林信義昨（3）日表示，此行順利完成賴清德總統交付的三大任務...

股市漲不停！三大退休基金9月賺2,698億 前十月總收益挑戰兆元大關

9月台股大漲，三大政府退休基金投資效益續寫佳績。統計勞動基金、國民年金保險基金、公務人員退休撫卹基金9月合計賺2,698...

勞退新制分紅 平均2.8萬

勞動基金運用局昨（3）日公布，新制勞工退休基金前九月收益3,620.4億元，若以目前參與收益分配的有效帳戶1,292萬戶...

無人載具千億商機起飛 政府三階段釋單 漢翔、雷虎等搶攻標案

台灣之盾三部曲，政府「千億無人載具計畫」動起來，目前已知，包括國防部軍備局500億元無人機標案、1,500艘無人艇300...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。