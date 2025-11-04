「高溫假」引發社會關注 勞部樂見預警機制

面對極端氣候帶來的高溫挑戰，放不放「高溫假」再度引發社會關注。勞動部職安署職業衛生健康組長張國明表示，訂高溫指標、設預警機制是好事，職安署去年已修正「職業安全衛生設施規則」，針對高溫要求雇主擬定保護勞工措施，未來也會根據氣象法修法滾動修正。

勞動部職安署去年8月修正「職業安全衛生設施規則」，當戶外熱危害風險達最高等級第四級時，雇主未在作業場所設置遮陽設施，及可降低作業環境溫度設備，並在鄰近處設置陰涼休息場所等，最高可開罰30萬元。

職安署也已針對高溫作業訂定「高氣溫作業熱危害預防指引」，並持續強化執行，指引包含四大策略：一是強化法制；二是更新指引內容；三是跨部會合作；四是公私協力。張國明表示，勞動部針對熱危害提出的解決方案不是「給假」，而是如何讓勞工工作空間避開熱危害。氣象法修法若能明訂高溫標準、發布高溫特報，對勞雇雙方來說有預警機制，也有明確的標準可遵守。