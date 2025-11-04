高溫假有譜？氣象署本月預告修法 研擬納入災害性天氣

經濟日報／ 記者余弦妙胡瑞玲／台北報導
高溫假有譜，交通部氣象署3日表示，正研擬《氣象法》修正草案，將「高溫」納入災害性天氣，等於是賦予高溫假法源。示意圖。聯合報系資料照
高溫假有譜，交通部氣象署昨（3）日表示，正研擬《氣象法》修正草案，將「高溫」納入災害性天氣，等於是賦予高溫假法源，未來若發布高溫特報，相關單位可依此擬定高溫出勤標準，預計11月預告修法草案。

交通部表示，高溫假不會像颱風放整天，而是看時段給予休息、補水、出勤津貼等方式調節。

立法院交通委員會昨排案審查氣象法，民進黨立委李昆澤、蔡其昌等人提案，因氣候變遷影響，極端氣候現象加劇，各國氣溫屢創新高，造成民眾健康、勞動條件、公共衛生、農漁業災害、能源調度威脅，擬修法新增「高溫」為災害性天氣。現行災害性天氣包含颱風、豪大雨、低溫等，但未包含高溫，未來納入後，相關單位將可據此擬定出勤標準。

國民黨立委洪孟楷指出，夏天愈來愈熱，過去35度很少見，如今40度高溫頻傳，先前曾提過高溫假，氣象署也修法要將高溫納入，但至今尚未定義高溫是幾度、幾度可以放高溫假，呼籲盡快訂出標準，讓戶外工作勞工有依據，明年5、6月夏季來臨時，該示警就示警。

對此，交通部次長林國顯表示，氣象法修法尚未預告。氣象署之前提出修正草案但遭交通部退回，目前正在修改及蒐集民眾意見，由於各界意見很多，因此需要多一點時間，預計11月將預告草案，預告期兩個月。

洪孟楷追問政府對高溫假態度，林國顯說，「我們贊成這個方向」。

氣象署長呂國臣表示，放不放假的問題，各行各業調適不太一樣，未來會提供更精密資料，讓外界作為高溫調適參考。


