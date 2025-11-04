無薪假趨緩 減少212人

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北報導

勞動部昨（3）日公布減班休息（無薪假）企業計455家、8,331人，家數增23家，人數減少212人，是下半年來首度人數減少，反映無薪假實施情況趨緩。

勞動部統計，有18家企業在減班休息屆期後未接獲通報或提前終止，共926名員工恢復原本工時。多數事業單位實施人數在50人以下；實施期間多數為三個月以下。而減少最多的是機械設備製造業，較大型的企業有三家，其中一家減少270餘人，另一家減少180餘人，三家合計減少563人；九家機械設備製造業就減少688人，廠商皆反映訂單回穩。

勞動條件及就業平等司長黃琦雅表示，這一期減班休息仍集中在製造業。有372家、7,849人通報減班休息，占整體近95%。其中以金屬機電工業為大宗，有293家、6,019人。其中又以機械設備製造業占多數，有145家、2,832人。

黃琦雅提到，這一期455家實施減班休息企業中，有370家廠商認為受美國關稅影響，共7,575人。相較上一期家數增加16家，但人數減少了348人。

雖製造業無薪假趨緩，但批發及零售業放無薪假人數則呈現增加，目前共57家、338人，較上一期的50家、274人略顯增加，後續仍待觀察。

勞動部說明，目前通報減班休息的勞工，有72.3%企業（329家）為適用僱用安定措施的產業，有八成以上（81.4%，6,782人）員工可申請薪資差額補貼。也就是說，員工在雇主發放不低於最低工資的薪資保障外，還有勞動部發給七成薪資差額補貼。

製造業 勞動部

