PMI 回升 中經院：展望保守

AI相關硬體與設備需求強勁，帶動製造業景氣止跌回升。中經院昨（3）日公布10月台灣製造業採購經理人指數（PMI），升至50.3，結束連四月緊縮、重返擴張區間。

10月製造業中新增訂單與生產同步轉為擴張，是此次PMI回升主因；而未來六個月展望指數雖回升至41.5，但仍處緊縮區間，顯示企業對後市態度保守。

中經院長連賢明認為，這波回升呈現不均現象，AI、電力及機械等產業鏈相對穩健，傳統產業仍偏弱，對整體PMI形成牽制，需求端仍顯低迷，未來六個月展望仍偏保守，「只是沒有原先預期的悲觀」。中經院副研究員陳馨蕙認為，地緣政治多變與關稅風險未解，企業對未來仍偏保守觀望。

中經院指出，製造業新增訂單與生產呈現好轉，除步入產業旺季外，還因為客戶陸續開出明年的訂單，所以達到拉抬效果，只是業者普遍認為訂單透明度仍低、長單不足，六大產業未來展望皆為緊縮，預計觀望至明年首季，狀況才會更明朗。

另外非製造業經理人指數（NMI）則續升至54.4，為連八月擴張。中研院經濟所研究員簡錦漢指出，PMI與NMI雙雙回升，顯示AI帶動的製造動能仍強，特別是半導體與供應鏈相關產能仍具支撐。

美中領導人川普與習近平日前舉行「川習會」，連賢明指出，這次會談「比較像是已寫好結論的高峰會」，雙方重大分歧並未縮小，實質進展有限。

至於對台灣影響，連賢明指出，美方正思考如何讓更多半導體產能留在美國，但受限於勞力短缺與法規約束，即使課徵高額關稅，也可能轉嫁成本給消費者。