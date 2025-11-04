台美雙核心需求 無人機熱轉

台美加速推動航太、無人機合作，美方除要求台廠無人機供應鏈赴美設廠外，也積極評估在台灣設立零組件生產與整機廠。據悉，除了航太龍頭漢翔（2634）主導的無人機聯盟之外，中科院嘉義民雄航太暨無人機產業園區，最近也跟著動了起來。

中科院日前舉辦「民雄航太暨無人機產業園區」首場開發說明會，吸引大批無人機相關廠商參加，中科院訂本月20日在台北舉辦第二場說明會，加大招商力道。

美國「非紅供應鏈」需求急切，台美軍工產業合作商機可期。其中，美國五角大廈之下的國防創新部門（DIU）計畫今年底在台灣派駐聯絡官，以加速無人機合作；業內傳出，美方已邀請台灣無人機供應鏈組國家隊赴美投資，將由漢翔帶頭。

除赴美設廠，美方也希望在台設無人機零組件暨整機廠，與美國無人機國家隊對接，打造「台美跨太平洋雙核心無人機製造基地」，未來產能規劃上看數萬台。

據了解，漢翔已為智飛科技代工生產無人機，並陸續出貨中，另與雷虎科技也有相關合作計畫，為打造無人機生產基地「練兵」。