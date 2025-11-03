國發基金創業天使投資方案加碼至百億元 延長至2030年底受理
行政院國家發展基金管理會（以下簡稱國發基金）3日宣布，為擴大對新創事業的資金挹注與扶植能量，「創業天使投資方案」總額度將加碼至100億元，並延長受理申請期限至今年12月31日，展現政府持續支持新創產業發展的決心。
國發基金表示，創業天使投資方案2018年5月開辦以來，截至今年10月底，已通過投資296家新創事業，核准投資金額約41.45億元；再加上民間天使投資人搭配投資32.29億元，以及帶動其他民間資金共96.32億元，合計挹注新創產業總金額超過170.07億元，顯示方案具備強大資金槓桿效應。
考量台灣創新創業生態系逐漸成熟、創業投資需求增加，國發基金此次將創業天使方案匡列額度由原50億元倍增至100億元，同時放寬申請資格，新創事業設立年限自原本5年延長至8年，協助更多新創企業取得營運發展資金。
國發基金指出，此次調整也與國發會推動的「創業綻放計畫」相呼應，透過跨部會整合平台，強化創新創業的生態系建構，打造具韌性的新創投資環境。
此外，為促進區域均衡發展並協助地方創生事業取得營運資金，國發基金同步延長「協助地方創生事業振興融資方案」辦理期限，鼓勵地方團隊深耕在地、推動永續經營。
國發基金強調，未來將透過「創業天使投資方案」與「地方創生融資方案」雙軌並進，建立健全的新創投資生態體系，讓創新力量與地方特色成為推動台灣經濟成長的核心動力。
