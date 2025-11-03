聽新聞
國發基金天使百億資金挹注 啟動新創成長新動能
國發基金為擴大對新創事業資金挹注與扶植能量，協助新創事業取得營運發展所需資金，「創業天使投資方案」特將匡列額度加碼至100億元，並延長受理申請期間至2030年12月31日，展現政府對新創產業高度重視與支持。
國發基金表示，創業天使投資方案自2018年5月22日開辦，截至2025年10月底，已通過投資296家新創事業，通過投資總金額約41.45億元，加計民間天使投資人搭配投資金額約32.29億元，帶動其他民間資金共同投資約96.32億元，合計挹注新創產業金額已逾170.07億元。
國發基金表示，考量近年台灣創新創業生態系蓬勃發展，國內新創環境已日益成熟，新創企業申請創業天使投資方案投資踴躍，國發基金爰倍增創業天使投資方案匡列額度從原本的50億元倍增至100億元，並放寬新創事業申請設立年限由原5年調整為8年，以加大協助新創事業發展所需資金量能及擴大投資對象範疇，另配合國發會推動「創業綻放計畫」以及藉跨部會整合平台，積極推動創新創業的發展，打造創新創業雨林生態系，為國內新創環境注入更多動能。
此外，國發基金也表示，鑒於地方創生事業可協助我國均衡城鄉發展，為協助地方創生事業取得復甦及振興所需資金，國發基金延長｢協助地方創生事業振興融資方案」辦理期間，俾利地方創生團隊深耕在地。
國發基金期能透過創業天使投資方案與協助地方創生事業振興融資方案，為新創與地方創生事業建立台灣新創投資生態體系，讓新創力量與地方特色共同成為台灣經濟成長的核心動力。
