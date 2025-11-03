快訊

連賢明：川習會結論「下次再談」 中美角力未歇、台灣宜審慎觀望

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導
美中領導人川普習近平日前舉行「川習會」，市場聚焦全球貿易與供應鏈變局。中經院院長連賢明指出，這次會談「比較像是已經寫好結論的高峰會」，雙方重大分歧並未縮小，主要共識僅在美方以降低部分關稅，換取中國大陸繼續購買美國農產品，本質上是「下次再談」的結果，實質進展有限。

連賢明分析，美國總統川普展開第二任期後，中國大陸在經驗與應對上，比第一次貿易戰更具準備，不再措手不及。北京在產業管制、科技戰、農產品採購與稀土管制等領域，皆已建立反制機制；同時透過推動供應鏈與貿易市場分散，降低對美依賴，「美國每出一招，中國就有一個對應」，雙方角力進入更成熟的拉鋸階段。

至於對台灣的影響，連賢明指出，川普對大國關係會相對謹慎、對小國議題則不會主動投入太多力氣，因此台灣的變數仍需觀察。他認為，美方正思考如何讓更多半導體產能留在美國，但受限於勞力短缺與法規約束，即使課徵高額關稅，也可能轉嫁成本給消費者，未必能有效吸引企業赴美投資。「現在問題不是錢，而是人，」他強調，目前美國相關政策仍在試探階段，短期內難以看出具體方向。

中研院經濟所研究員簡錦漢表示，川習會後，美中雙方氣氛明顯緩和，川普自稱成果豐碩，並預告明年4月將再赴中國大陸磋商，顯示未來可能進一步談及高科技與供應鏈議題，是好的訊號，雙方後續若持續對話，有助降低全球經貿不確定性，對供應鏈穩定屬正面發展。

美國 川普 川習會 半導體 關稅 習近平

