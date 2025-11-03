AI設備需求帶動製造業回溫 10月PMI重返擴張

AI相關硬體與設備需求強勁，帶動製造業景氣止跌回升。中經院3日公布10月台灣製造業採購經理人指數（PMI），升至50.3，中斷連四個月緊縮、重返擴張區間。非製造業經理人指數（NMI）則續升至54.4，為連續第八個月擴張。

10月製造業中新增訂單與生產同步轉為擴張，是此次PMI回升的主因；而未來六個月展望指數雖回升至41.5，但仍處緊縮區間，顯示企業對後市態度保守。

中經院指出，AI帶動電力、能源及散熱設備需求，再加上半導體先進封裝與高頻寬記憶體（HBM）投資熱潮，推升電力暨機械設備產業PMI連兩月擴張。不過傳統工具機業仍偏弱，人力僱用與展望指數續跌，顯示產業分化明顯。

中經院指出，製造業新增訂單與生產呈現好轉，除了步入產業旺季外，還因為客戶陸續開出明年的訂單，所以達到拉抬效果，只是業者普遍認為訂單透明度仍低、長單不足，像塑化、金屬等相關原物料產業的終端需求仍有高度不確定性，導致六大產業未來展望皆為緊縮，預計觀望至明年首季，狀況才會更明朗。

非製造業方面，中經院表示，隨國旅旺季、百貨周年慶與股市回升，NMI升至54.4，住宿餐飲、零售與營造業商業活動皆擴張。不過受對等關稅及貨運成本上升影響，與製造業相關的運輸倉儲業、批發業與資訊暨通訊傳播業仍偏弱。

中經院院長連賢明認為，這波回升呈現不均現象：AI、電力及機械等產業鏈相對穩健，傳統產業仍偏弱，對整體PMI形成牽制。雖然製造業景氣有回升跡象，但需求端仍顯低迷，未來六個月展望仍偏保守，「只是沒有原先預期的悲觀」。中經院副研究員陳馨蕙認為，地緣政治多變與關稅風險未解，企業對未來仍偏保守觀望。

中華採購與供應管理協會顧問白宗城分析，製造業在人力雇用上仍顯保守，主要因低庫存基期推升訂單，而非需求實質回升，且部分訂單只是明年首季的預作準備，與景氣復甦無直接關聯。

中研院經濟所研究員簡錦漢指出，本月PMI與NMI雙雙回升，顯示AI帶動的製造動能仍強，特別是半導體與供應鏈相關產能仍具支撐，如美國大型科技公司如Google、Meta近來加碼資本支出，AI需求可望持續，但需關注OpenAI等未獲利業者的資本壓力。