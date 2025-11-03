快訊

偷吃人妻慘痛代價！王子遭全面停止演藝活動 經紀公司聲明曝光

明年要退休…最高法院法官周盈文辦公室昏倒 腦出血等開刀中

39屆吳舜文新聞獎公布入圍名單 聯合報6件作品入圍

AI設備需求帶動製造業回溫 10月PMI重返擴張

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導
中經院3日公布10月台灣製造業採購經理人指數（PMI），升至50.3，中斷連四個月緊縮、重返擴張區間。非製造業經理人指數（NMI）則續升至54.4，為連續第八個月擴張。圖為汽車製造業。圖／AI生成
中經院3日公布10月台灣製造業採購經理人指數（PMI），升至50.3，中斷連四個月緊縮、重返擴張區間。非製造業經理人指數（NMI）則續升至54.4，為連續第八個月擴張。圖為汽車製造業。圖／AI生成

AI相關硬體與設備需求強勁，帶動製造業景氣止跌回升。中經院3日公布10月台灣製造業採購經理人指數（PMI），升至50.3，中斷連四個月緊縮、重返擴張區間。非製造業經理人指數（NMI）則續升至54.4，為連續第八個月擴張。

10月製造業中新增訂單與生產同步轉為擴張，是此次PMI回升的主因；而未來六個月展望指數雖回升至41.5，但仍處緊縮區間，顯示企業對後市態度保守。

中經院指出，AI帶動電力、能源及散熱設備需求，再加上半導體先進封裝與高頻寬記憶體（HBM）投資熱潮，推升電力暨機械設備產業PMI連兩月擴張。不過傳統工具機業仍偏弱，人力僱用與展望指數續跌，顯示產業分化明顯。

中經院指出，製造業新增訂單與生產呈現好轉，除了步入產業旺季外，還因為客戶陸續開出明年的訂單，所以達到拉抬效果，只是業者普遍認為訂單透明度仍低、長單不足，像塑化、金屬等相關原物料產業的終端需求仍有高度不確定性，導致六大產業未來展望皆為緊縮，預計觀望至明年首季，狀況才會更明朗。

非製造業方面，中經院表示，隨國旅旺季、百貨周年慶與股市回升，NMI升至54.4，住宿餐飲、零售與營造業商業活動皆擴張。不過受對等關稅及貨運成本上升影響，與製造業相關的運輸倉儲業、批發業與資訊暨通訊傳播業仍偏弱。

中經院院長連賢明認為，這波回升呈現不均現象：AI、電力及機械等產業鏈相對穩健，傳統產業仍偏弱，對整體PMI形成牽制。雖然製造業景氣有回升跡象，但需求端仍顯低迷，未來六個月展望仍偏保守，「只是沒有原先預期的悲觀」。中經院副研究員陳馨蕙認為，地緣政治多變與關稅風險未解，企業對未來仍偏保守觀望。

中華採購與供應管理協會顧問白宗城分析，製造業在人力雇用上仍顯保守，主要因低庫存基期推升訂單，而非需求實質回升，且部分訂單只是明年首季的預作準備，與景氣復甦無直接關聯。

中研院經濟所研究員簡錦漢指出，本月PMI與NMI雙雙回升，顯示AI帶動的製造動能仍強，特別是半導體與供應鏈相關產能仍具支撐，如美國大型科技公司如Google、Meta近來加碼資本支出，AI需求可望持續，但需關注OpenAI等未獲利業者的資本壓力。

製造業 AI 景氣 半導體

延伸閱讀

美中元首會談達成什麼協議？中經院長連賢明「用四字形容」

助廠商抵禦關稅衝擊 貿易融資利息減碼3個月受理逾4,500件

中國10月RatingDog製造業PMI回落至50.6 低於預期

美國最高法院11月5日對等關稅辯論 川普臨時改口「不去了」原因曝光

相關新聞

AI設備需求帶動製造業回溫 10月PMI重返擴張

AI相關硬體與設備需求強勁，帶動製造業景氣止跌回升。中經院3日公布10月台灣製造業採購經理人指數（PMI），升至50.3...

美中元首會談達成什麼協議？中經院長連賢明「用四字形容」

美中元首會談達到部分共識，但事後仍傳出雙方針對協議各說各話，中經院院長連賢明解讀這是一場「已寫好結論的會議」，唯一確定的...

關稅衝擊淡化！中經院：終止連四個月緊縮 10月製造業PMI轉擴張

中經院今天發布10月製造業採購經理人指數（PMI)，經季節調整後指數攀升至50.3%，中斷連續四個月緊縮轉為擴張，中經院...

可望超越中國！美銀上修台灣今年GDP成長至7% 15年最強

主計總處上周公布第3季國內生產毛額（GDP）比去年同季成長7.64%，表現遠優於預期，反映人工智慧（AI）相關需求強勁。...

網傳「馬太鞍溪未清疏」 經濟部：非事實

網路傳出「馬太鞍溪未清疏」，經濟部水利署表示，經查並不符合事實，依河川管理辦法第45條第1項規定，中央管河川之疏濬，得由...

水利署駁「馬太鞍溪未清疏」 強調河道持續治理、堤防結構完好

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流致災，水利署啟動災後疏濬作業，但近期卻傳出「馬太鞍溪未清疏」、「光復三號堤防未修復導致災害」等狀況。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。