美中元首會談達成什麼協議？中經院長連賢明「用四字形容」

美中元首會談達到部分共識，但事後仍傳出雙方針對協議各說各話，中經院院長連賢明解讀這是一場「已寫好結論的會議」，唯一確定的是美國降10個百分點關稅換到中國採購農產品。至於得到的結論就是「下次再談」。

美中元首不到兩個小時結束，會後川普甚為滿意，連賢明表示，可以看出「中國對於川普第二任準備的比川普第一任好多了」。他說，川普第一任時，中國被打得措手不及，第二任就很清楚，美國每有一個動作，中國馬上就採取另一個反制動作，無論是表面管制高科技產品輸出，或是對等關稅，中國都會祭出對應動作，顯示中國比川普第一任時做了更多準備，這從中國從川普第一任後就開始做貿易分散也可看出，第二任集中度更少了，更少依賴美國，中國也花更多時間研究對川普影響最大的選民關心什麼問題。

至於美中事後各說各話，連賢明說，若要說美中會談得到什麼結論？就是「下次再談」，因為這場會談原本就是一個已經寫好結論的高峰會，才會原本四小時最後只有一個多小時就結束，雙方都知道分歧很難講好，唯一明確的是美國降稅十個百分點換取中國採購美國農產品。

美中談好後，接下來台灣有希望與美國談好嗎？連賢明認為，川普對大國比較小心，例如對中國及俄羅斯都非常小 心，因此台美貿易協定，一定要要等美國中國談到告一段落，才會有結果，從此來看，美中談好不見得對台不利。

台美關稅仍要等川普的是否有比較確定，雖然卓榮泰院長都說是往好的方向，但到底是不是川普接受？現在可能還不到最後確定階段。

連賢明判斷，川普政府還在猶如何處理台灣半導體問題，因為川普目的不在課稅，而是要讓美國有比較多半導體產能，但產能不是光靠課稅，否則只是轉嫁給美國客戶，而是將製造帶到美國，不是單純稅就能做到，目前問題在人（勞工 ）不在錢，判斷川普還在思如何達到目標。

中研院經濟研究所研究員簡錦漢則說，美中談判看起來中國出的招打到美國的痛，中國並未承諾買多少黃豆，而且美國稅課對中國也沒有大幅影響中國經濟，反而中國更多產品去了東南亞及歐洲，抵消衝擊。只能說川普主動要跟中國談是好的開始，雙方暫時停戰。明年四月川普訪中國，再談其他，接下來會談高科技，現在只是初步共識，好消息是雙方態度相對友好，成果不是很大，但緊張氣氛舒緩，會讓不確定性降低。