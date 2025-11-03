關稅衝擊淡化！中經院：終止連四個月緊縮 10月製造業PMI轉擴張

中經院今天發布10月製造業採購經理人指數（PMI)，經季節調整後指數攀升至50.3%，中斷連續四個月緊縮轉為擴張，中經院指指數三因素上升，一是半導體高階封測暢旺、關稅衝擊淡化及淡季不淡。不過廠商對未來六個月展望指數仍處於緊縮，中經院院長連賢明說，PMI指數雖回升，但六個月展望尚未轉樂觀，不能以此預期第四季走向正向，未來仍要審慎評估。

連賢明說明，10月PMI指數回升到50以上，與主計總處第三季出口暢旺一致，新增訂單與生產指數同步中斷連續6與4個月緊縮轉為擴張，二指數分別躍升3.9與4.5個百分點至51.1%與53.2%，顯示製造業經季調後之新增訂單與生產狀況較9月好轉。不過六個月展望指數只回升1.9個百分點到41.5%，廠商還不到樂觀地步。

中經院副研究員陳馨蕙分析，10月PMI指數回升，主要是AI暢旺帶動半體封測與設備，以及關稅衝擊淡化，加上10月原本為淡季，但此次廠商為了補庫存及明年第一季短單預做準備，淡季狀況比預期好，但是否代表未來好轉，還要再觀察。

另外未季調台灣非製造業NMI指數續揚2.3個百分點至54.4%，已連續8個月擴張。連賢明表示，一方面是第三季出口暢旺，另方面則因十月假期多，消費好轉。

美國對等關稅衝擊淡化，一樣不代表衝擊平緩，連賢明表示，關稅主要衝擊是傳產，傳產PMI仍不是太好，目前比較好的都在AI及相關機械電力，因此要說關稅衝擊已經過去了，還太早，只能說是部分影響被AI產業抵消。

至於傳產狀況，連賢明分析，從數據來看，傳產表現沒有太大改善，但沒有變得更糟，當初大家擔心為了躲關稅提前拉貨，可能會導致第三季、第四季大崩盤，但目前沒看到，目前第四季沒有看得更糟。整體來說，不是傳產沒有被影響，而是比原先預估影響低。

中研院經濟所研究員簡錦漢認為，整個大趨勢仍是AI帶動成長，尤其上周美國好幾個月大的科技公司都大幅拉升資本，而且這些公司也有獲利，因此不擔心擴充硬體會有泡沬。比較擔心的是， 像OPEN AI這類還未獲利，但資本支出很大，有些新創公司也是有相同疑慮。

他觀察，目前中國大陸反內捲會有陣痛期，廠商不砍價，但生產量還在，影響是廠商會自己擴充出口，如果強推到其他國家，對其他國家不見得是好事。

中華採購與供應管理協會顧問白宗城強調，本月PMI是四個月來首次回到擴張，後續還要觀望，從疫情到川普關稅接棒，很多客戶存貨也差不多了，或者會開始補貨，有些業者則反映部分訂單是預估明年第一季準備，因此整體數據上揚與景氣是否復甦沒有掛勾，但要再觀察下個月表現，不宜過多預判。