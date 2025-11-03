可望超越中國！美銀上修台灣今年GDP成長至7% 15年最強

主計總處上周公布第3季國內生產毛額（GDP）比去年同季成長7.64%，表現遠優於預期，反映人工智慧（AI）相關需求強勁。美國銀行（BofA）在最新報告中將台灣2025年全年GDP成長率預測從5.2%上修至7%，理由是第3季數據顯示台灣經濟承受新台幣升值和美國關稅的能力優於預期，這意味台灣經濟將寫下2010年以來最快擴張速度。

美銀表示，隨著美國和中國大陸日前達成貿易協議，美國總統川普也計劃明年4月出訪中國大陸，台灣面臨的外部不確定性似乎逐漸減弱，為這個出口導向經濟體創造較有利環境。美銀預估2026年台灣經濟將成長4.5%，優於原本預測的成長2%。

美銀表示，基於經濟成長穩健等因素，台灣央行2026年上半年降息可能性已大幅下降，不再預期明年上半年將降息兩次，每次降息半碼。

相較之下，中國大陸今年第3季GDP比去年同期成長4.8%，不如第2季的成長5.2%，今年前三季成長率也是5.2%，低於台灣的7.06%。除非第4季GDP大幅加速成長，否則中國大陸今年全年GDP成長率可能低於台灣。