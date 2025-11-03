快訊

中職／林安可確定提旅外FA追夢 餅總4年前的春天就預言過

周杰倫剛私約GD！親友砸2.4億成GD公司股東

聽新聞
0:00 / 0:00

可望超越中國！美銀上修台灣今年GDP成長至7% 15年最強

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電
美銀上修台灣今年GDP成長率預測至7%，圖為高雄港。歐新社
美銀上修台灣今年GDP成長率預測至7%，圖為高雄港。歐新社

主計總處上周公布第3季國內生產毛額（GDP）比去年同季成長7.64%，表現遠優於預期，反映人工智慧（AI）相關需求強勁。美國銀行（BofA）在最新報告中將台灣2025年全年GDP成長率預測從5.2%上修至7%，理由是第3季數據顯示台灣經濟承受新台幣升值和美國關稅的能力優於預期，這意味台灣經濟將寫下2010年以來最快擴張速度。

美銀表示，隨著美國和中國大陸日前達成貿易協議，美國總統川普也計劃明年4月出訪中國大陸，台灣面臨的外部不確定性似乎逐漸減弱，為這個出口導向經濟體創造較有利環境。美銀預估2026年台灣經濟將成長4.5%，優於原本預測的成長2%。

美銀表示，基於經濟成長穩健等因素，台灣央行2026年上半年降息可能性已大幅下降，不再預期明年上半年將降息兩次，每次降息半碼。

相較之下，中國大陸今年第3季GDP比去年同期成長4.8%，不如第2季的成長5.2%，今年前三季成長率也是5.2%，低於台灣的7.06%。除非第4季GDP大幅加速成長，否則中國大陸今年全年GDP成長率可能低於台灣。

美國

延伸閱讀

降息趨勢明確！法人解析「受惠標的」：這類債券可賺收益與價差

降息節奏放緩但趨勢不變 美國投資等級債穩健體質開啟收益與潛在價差契機

降息循環啟動 錢進債市正是時候

Fed 重啟降息效應 九檔債券 ETF 價量齊揚 長短債受青睞

相關新聞

貿易戰重創外傳要關螺絲廠 「最強里長」陳永和立即闢謠

美國總統川普掀起的關稅貿易戰，造成台灣許多傳統產業岌岌可危，包括台南人稱最強里長陳永和經營的螺絲螺帽工廠，雖然災情慘重，...

可望超越中國！美銀上修台灣今年GDP成長至7% 15年最強

主計總處上周公布第3季國內生產毛額（GDP）比去年同季成長7.64%，表現遠優於預期，反映人工智慧（AI）相關需求強勁。...

網傳「馬太鞍溪未清疏」 經濟部：非事實

網路傳出「馬太鞍溪未清疏」，經濟部水利署表示，經查並不符合事實，依河川管理辦法第45條第1項規定，中央管河川之疏濬，得由...

水利署駁「馬太鞍溪未清疏」 強調河道持續治理、堤防結構完好

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流致災，水利署啟動災後疏濬作業，但近期卻傳出「馬太鞍溪未清疏」、「光復三號堤防未修復導致災害」等狀況。...

外送法制化變數繁雜 消保、產業應參與討論

朝野近期積極推動外送平台管理與從業人員權益保障的法制化討論，勞動部長洪申翰上月22日於立法院答詢時表示，因外送產業管理規...

無薪假回穩減212人至8,331人 竹科也有減班休息案例

勞動部3日公布減班休息（無薪假）企業計455家、8,331人。上一期10月16日家數為432家、8,543人，本次家數增...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。