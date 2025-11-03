快訊

寶佳集團旗下堡新投資突襲！掌握逾一成股權 中工：覬覦經營權

高價吃到飽飲料被驗出腸桿菌超標 漢來海港、饗麻饗辣PLUS皆上榜

三重恐怖情殺！前陽光輔導長淪凶手墜樓亡 2事重擊他釀悲劇

水利署駁「馬太鞍溪未清疏」 強調河道持續治理、堤防結構完好

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導
花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，光復市區泡在水裡。本報資料照片
花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，光復市區泡在水裡。本報資料照片

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流致災，水利署啟動災後疏濬作業，但近期卻傳出「馬太鞍溪未清疏」、「光復三號堤防未修復導致災害」等狀況。經濟部水利署表示，此與事實不符，強調相關河段近年持續清疏治理，堤防結構亦於災前完好無損，並無怠忽職守情事。

水利署表示，依《河川管理辦法》第45條規定，中央管河川之疏濬，須由地方政府擬訂計畫報經核定辦理。自2016年至今，為提升馬太鞍溪通洪能力，水利署第九河川分署與花蓮縣政府採滾動式檢討、持續清疏，累計完成約235萬立方公尺。相關河段並持續監測與治理，未曾中斷。

水利署指出，今年已核准花蓮縣政府以公共造產機制推動疏濬45萬立方公尺，第九河川分署並於堰塞湖形成後辦理緊急清疏10.84萬立方公尺。災後為加速土方去化，水利署統籌全國河川單位動員，截至11月2日已完成133萬立方公尺疏濬，後續作業將以河防安全及民眾生命財產為首要，全力趕辦。

至於外界質疑「光復三號堤防未修復」，水利署強調，該段堤防於2024年10月底康芮颱風後確實局部受損，已於今年7月15日修復完成。災前堤防結構完整、功能正常，並無潰堤情形。

根據全國水利技師公會評估，本次馬太鞍溪堰塞湖事件屬「極端複合型土砂天災」，主因為洪峰流量遠超設計值。實際洪峰達每秒8,860立方公尺，為設計流量2,040立方公尺的4倍以上。洪水夾帶巨量土砂與巨石衝擊橋梁及堤防，橋面板堆積造成阻水與水位抬升，導致河段多處溢流，進而造成堤防受損。

水利署強調，馬太鞍溪治理、防洪與防災整備一向持續推動，並無鬆懈。本次為極端氣候引發的天然災害，後續將檢討整體流域治理與復建計畫，確保河防安全。

水利署 花蓮 馬太鞍溪 堰塞湖

延伸閱讀

馬太鞍堰塞湖災後家電補給卡關 縣府曝原因：廠商供應不及

不只翡翠水庫 經濟部3年3次要求盤點水域光電板設置可能

危機將解除！燕子口堰塞湖壩體幾乎完全沖毀 水位回原河道無災情

影／燕子口堰塞湖水位40分鐘降18公尺 壩體幾乎消失

相關新聞

貿易戰重創外傳要關螺絲廠 「最強里長」陳永和立即闢謠

美國總統川普掀起的關稅貿易戰，造成台灣許多傳統產業岌岌可危，包括台南人稱最強里長陳永和經營的螺絲螺帽工廠，雖然災情慘重，...

網傳「馬太鞍溪未清疏」 經濟部：非事實

網路傳出「馬太鞍溪未清疏」，經濟部水利署表示，經查並不符合事實，依河川管理辦法第45條第1項規定，中央管河川之疏濬，得由...

水利署駁「馬太鞍溪未清疏」 強調河道持續治理、堤防結構完好

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流致災，水利署啟動災後疏濬作業，但近期卻傳出「馬太鞍溪未清疏」、「光復三號堤防未修復導致災害」等狀況。...

外送法制化變數繁雜 消保、產業應參與討論

朝野近期積極推動外送平台管理與從業人員權益保障的法制化討論，勞動部長洪申翰上月22日於立法院答詢時表示，因外送產業管理規...

無薪假回穩減212人至8,331人 竹科也有減班休息案例

勞動部3日公布減班休息（無薪假）企業計455家、8,331人。上一期10月16日家數為432家、8,543人，本次家數增...

協助台灣AI產業布局美國市場 林佳龍：台灣與北卡州高度互補

外交部長林佳龍3日於社群平台發文表示，日前美國北卡羅萊納州州長史坦（Josh Stein）率領經貿訪問團來台，此行訪團不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。