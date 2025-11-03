水利署駁「馬太鞍溪未清疏」 強調河道持續治理、堤防結構完好

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流致災，水利署啟動災後疏濬作業，但近期卻傳出「馬太鞍溪未清疏」、「光復三號堤防未修復導致災害」等狀況。經濟部水利署表示，此與事實不符，強調相關河段近年持續清疏治理，堤防結構亦於災前完好無損，並無怠忽職守情事。

水利署表示，依《河川管理辦法》第45條規定，中央管河川之疏濬，須由地方政府擬訂計畫報經核定辦理。自2016年至今，為提升馬太鞍溪通洪能力，水利署第九河川分署與花蓮縣政府採滾動式檢討、持續清疏，累計完成約235萬立方公尺。相關河段並持續監測與治理，未曾中斷。

水利署指出，今年已核准花蓮縣政府以公共造產機制推動疏濬45萬立方公尺，第九河川分署並於堰塞湖形成後辦理緊急清疏10.84萬立方公尺。災後為加速土方去化，水利署統籌全國河川單位動員，截至11月2日已完成133萬立方公尺疏濬，後續作業將以河防安全及民眾生命財產為首要，全力趕辦。

至於外界質疑「光復三號堤防未修復」，水利署強調，該段堤防於2024年10月底康芮颱風後確實局部受損，已於今年7月15日修復完成。災前堤防結構完整、功能正常，並無潰堤情形。

根據全國水利技師公會評估，本次馬太鞍溪堰塞湖事件屬「極端複合型土砂天災」，主因為洪峰流量遠超設計值。實際洪峰達每秒8,860立方公尺，為設計流量2,040立方公尺的4倍以上。洪水夾帶巨量土砂與巨石衝擊橋梁及堤防，橋面板堆積造成阻水與水位抬升，導致河段多處溢流，進而造成堤防受損。

水利署強調，馬太鞍溪治理、防洪與防災整備一向持續推動，並無鬆懈。本次為極端氣候引發的天然災害，後續將檢討整體流域治理與復建計畫，確保河防安全。