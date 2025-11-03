助廠商抵禦關稅衝擊 貿易融資利息減碼3個月受理逾4,500件

為協助廠商因應美國關稅政策影響，財政部推出「金融支持措施」，由輸出入銀行擔任執行單位，自8月7日啟動受理，提供廠商「貿易融資利息減碼」及「輸出保險費用減免」二項協助措施，協助出口廠商緩解資金壓力及提升外銷動能。

其中「貿易融資利息減碼」由輸出入銀行攜手28家公民營銀行，透過3,100個營運據點就近服務出口廠商及其關連產業廠商，截至10月底止，已完成受理4,529 件，協助2,931家廠商。28家簽約金融機構受理件數前10名依序為兆豐銀行(944件)、臺灣企銀(900件)、合作金庫(622件)、第一銀行(424件)、臺灣銀行(345件)、彰化銀行(330件)、華南銀行(198件)、台北富邦(163件)、台新銀行(86件)、玉山銀行(84件)。公股行庫續居受理件數前茅，民營銀行亦積極響應，受理成果持續攀升。

隨著上半年提前拉貨潮效應逐漸消退，出口廠商已開始承受美國關稅衝擊，凡具備出口美國外銷實績或其關連產業廠商，其票、債信及營運情形正常，對美國出口實績或營業額衰退達一定條件者，均可申請「貿易融資利息減碼」。一般企業貸款年利率可減碼1%，每家廠商利息減收最高100萬元；如屬中小企業，年利率可減碼1.5%，每家廠商利息減收最高為120萬元。該措施不僅協助廠商面臨營收衰退壓力，可即時減輕利息費用負擔，更成為金融機構與廠商之間的重要連結，有助於提升金融機構與客戶之向心力，同時維護授信戶能按時繳息的資產品質。

此外，受美國關稅影響廠商亦可充分善用輸出入銀行辦理之「輸出保險費用減免」措施，該措施針對具備出口美國外銷實績或其關連產業之廠商或受美國關稅影響之廠商，提供輸出保險費用減免，包括徵信費與保險費最低以1折計收，有助於廠商降低貿易風險、積極開發新客戶、新市場，減少對單一地區依賴，同時增加金融機構與其客戶業務往來之機會，創造互利共贏。截至10月底止，「輸出保險費用減免」承保協助廠商475家，減免件數3,180件。

輸出入銀行為提升「貿易融資利息減碼」受理作業效率，建置網路服務平臺，供簽約承貸金融機構辦理利息減碼登記、金額核算及額度控管，另為使廠商及簽約承貸金融機構熟悉相關政策內容及網路服務平臺操作流程，與各政府機關及公協會密切合辦說明會，製作平臺操作影片同步上架；並依廠商每日來電詢問，彙整更新問答集，併同已簽約之承貸金融機構名單等資料，掛載於輸出入銀行官網，與財政部全球資訊網連結，供各界查閱。廠商可就近向提供其貿易融資額度之金融機構洽詢與申請，或撥打輸出入銀行0800-819-688專線諮詢。