貿易戰重創外傳要關螺絲廠 「最強里長」陳永和立即闢謠

美國總統川普掀起的關稅貿易戰，造成台灣許多傳統產業岌岌可危，包括台南人稱最強里長陳永和經營的螺絲螺帽工廠，雖然災情慘重，今天還傳出他準備「關廠」；不過陳永和一聽到，下午立刻聲明呼籲親朋好友「不要相信謠言」。

陳永和在臉書聲明：雖然台灣的螺絲螺帽業景氣很不好，但他的公司沒有外傳的生存不下去了，沒有部分歇業等問題，他還貼出廠區成品正準備出貨畫面，強調這是「不實的謠言」。

他說，「我小本經營、沒有負債問題。公司也沒有實施放無薪假或輪休特別假。相反地、「我公司其中一個部門的訂單已排到明年二月了！」因為他爭取到政府放寬中階移工可以100%永續留台工作。

陳永和表示，為了慶祝他公司裡的泰國籍移工都可以100%留台，決定明年初帶全公司的同事們一起陪伴泰國員工回去泰國曼谷慶祝。所以「請大家不要相信謠言，我公司營運一切正常，照樣正常上班，正常出貨⋯⋯」

陳永和近40年前開設螺絲螺帽工廠，在大量傳統產業出走「西進」大陸的年代，他選擇留下。20多年前他告訴當時的勞委會主委陳菊，愛台灣的產業要留在台灣，但是台灣勞動力不足，「我們要外勞，不要外移、我要打造外勞在地化。」今年川普的貿易戰造成螺絲裂慘重打擊，他還是選擇撐下去。