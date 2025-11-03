無薪假回穩減212人至8,331人 竹科也有減班休息案例

勞動部3日公布減班休息（無薪假）企業計455家、8,331人。上一期10月16日家數為432家、8,543人，本次家數增加23家，人數微幅下降212人。值得注意的是，上期新竹科學園區新增一家事業單位實施減班休息，人數4人，顯示無薪假浪潮已燒進竹科，本期依然實施中。

勞動部表示，另有18家企業，減班休息屆期後未接獲通報或提前終止，有926名員工恢復原本工時。多數事業單位之實施人數在50人以下；實施期間多數為3個月含以下。結束實施的18家企業反應，主因是訂單有回穩。

勞動部條平司長黃琦雅表示，本期下半年第一次減班休息人數減少，主要原因是減少實施的企業有規模比較大的三家，有一家是200多人，另外兩家是100多人，加起來就是563名。基本上中型企業訂單回穩。

黃琦雅說明，這一次減班休息以規模小的企業為主，50人以下有455家，其中佔了418家。超過200家、100人以上的企業，其中只有17家實施減班休息。大部分通報減班的天數是一個月4天以下。

黃琦雅指出，這一期減班休息還是集中在製造業。有372家、7,849人通報減班休息，佔整體減班休息近95%。其中以金屬機電工業為大宗，有293家、6,019人。其中，佔多數的是機械設備製造業，有145家、2,832人。

黃琦雅提到，本期455家之中，有370家廠商認為受美國關稅影響，共有7,575人。相較上一期10月16日家數增加16家，但是人數是減少了348人。

黃琦雅表示，這一次減少最多的是機械設備製造業，大型企業有三家比較顯著，其中一家減少270多人，另有一家是減少180多人，三家合計減少563人；總計減少了9家、688人，廠商皆反應訂單回穩。另金屬製品製造業，也有提早中止減班休息的狀況。

黃琦雅說，接下來到年底的這段期間，這一波人數往下降，是下半年來首次，訂單回穩的企業集中在規模比較大型的。基本上還是用謹慎的態度去看待，後面大家的訂單是否逐漸回穩，還是要再觀測，勞動部保守看待。

勞動部說明，目前通報減班休息的勞工朋友，有72.3%的企業(329家)為適用僱用安定措施的產業，有八成以上(81.4%，6,782人)員工可以申請薪資差額補貼。也就是說，員工在雇主發放不低於最低工資的薪資保障外，另外還有勞動部發給七成薪資差額補貼，支持勞工經濟生活。

勞動部補充，若是通報減班休息的勞工朋友，非屬僱用安定措施之業別，也有訓練津貼可以申請，勞工利用減班的時間來參加勞動部訓練，就可以請領每小時190元的訓練津貼，在薪資差額內，最高每月可領1萬7,210元。

勞動部提醒，減班休息不是無薪假，對於按月計酬的全時勞工，每月工資仍不得低於最低工資新台幣28,590元，實施減班休息的事業單位，勞、健保也必須替勞工投保，勞退也應為勞工提繳。