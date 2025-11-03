快訊

蓋好6年不賣 北大特區「神秘大樓」要銷售了

對美軍購F-16能否如計畫交付？ 國防部：明年一定有飛機交運

方向盤「10點10分」握法已過時！專家教正確保命駕駛姿勢 開長途不易累

協助台灣AI產業布局美國市場 林佳龍：台灣與北卡州高度互補

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

外交部長林佳龍3日於社群平台發文表示，日前美國北卡羅萊納州州長史坦（Josh Stein）率領經貿訪問團來台，此行訪團不僅晉見總統賴清德，也來到外交部與他會晤。林佳龍強調，美國「AI 行動計畫」中台灣扮演不可或缺的角色，並與北卡州形成高度互補，期許雙方能更進一步鏈結資金、技術與人才，協助台灣產業布局美國市場，讓台美兩國互利互惠，共創繁榮。

林佳龍表示，北卡州擁有高素質人力、友善的投資環境，還有全美最大的研究型科學園區「三角科技園區」（Research Triangle Park, RTP），相信未來台美合作發展 AI 人工智慧的路上，北卡州將成為不可或缺的夥伴。

林佳龍轉述，賴清德接見史坦州長時感謝北卡州議會連續 5 年通過友台聲明，支持台灣國際參與及洽簽「台美雙邊貿易協定」，且北卡州在 2023 年就在台灣設立辦事處，透過台灣鏈結東南亞與中國市場，期待雙方持續深化經貿關係，並且在生技醫療、電動車、人工智慧等領域強化合作。

史坦並指出，北卡州具備低稅制、高素質人才、合理土地價格與穩定能源供應等多項優勢，與台灣在人工智慧、無人機及先進紡織等高科技產業領域深具合作潛力。他也期待在此基礎上，進一步拓展文化與教育交流，深化人民之間的連結。

林佳龍說，當前美國政府為鞏固其在 AI 領域的全球領先地位，已公布「AI行動計畫」，內容涵蓋 AI 晶片、伺服器及資料中心等關鍵產業，台灣在 AI 產業鏈的每個環節，都扮演不可或缺的角色，而北卡州則擁有優異的創新研發能量，雙方形成高度的互補。

林佳龍強調，台灣與北卡州同樣重視人才的培育，這也是台灣成為科技大國的關鍵所在。北卡州擁有眾多優秀學府，為台灣乃至於全球科技產業培育人才，期許雙方可透過「台美經濟繁榮夥伴對話」（EPPD），進一步鏈結資金、技術與人才，協助台灣產業布局美國市場，讓台美兩國互利互惠，共創繁榮。

最後，林佳龍也提到，史坦州長也向受到樺加沙颱風影響的民眾及罹難者家屬表達慰問。史坦表示，去年北卡州同樣遭受海倫（Helene）颶風重創，當時台灣民眾慷慨伸出援手，他要藉此機會表達誠摯的感謝。

延伸閱讀

民進黨高雄崩盤前兆？醫嗆綠營吃相難看：好運已盡

林佳龍挺林岱樺掀派系內訌 黨中央警告卓冠廷：發言人別介入

林佳龍力挺林岱樺引爭議…黃暐瀚不驚訝：派系掌門人該做的事

【重磅快評】川習會前挺林岱樺 林佳龍切換角色賭太大

相關新聞

景氣回溫無薪假少了221人 半年來首次人數下跌3大機電廠商訂單回穩

勞動部今天公布最新減班休息(無薪假)統計，實施無薪假共有455家、總人數8331人，家數雖比上一期(10月16日)多了2...

勞動基金9月收益2,167億元 新制勞退每人分紅2.8萬元

勞動部3日發布最新勞動基金運用情形，截至9月底止，整體勞動基金規模為7兆4,399億元，收益數為5,588億元，收益率為...

協助台灣AI產業布局美國市場 林佳龍：台灣與北卡州高度互補

外交部長林佳龍3日於社群平台發文表示，日前美國北卡羅萊納州州長史坦（Josh Stein）率領經貿訪問團來台，此行訪團不...

勞動基金9月收益2167億元 單月收益史上第4

勞動基金運用局今天公布最新勞動基金運用情形，截至今年9月整體收益為新台幣5588億元，其中9月單月收益為2167億元，單...

全球創投連四季回升 KPMG 報告：AI 熱潮、IPO 回暖推升市場信心

全球創投市場重現熱度！KPMG安侯建業3日發布《2025年第三季創投脈動：全球創業投資分析》報告指，在美國IPO市場回暖...

免翻厚厚財報 「40法則」為何風靡全球創投圈

在投資圈裡，有一條聽起來像數學題的「40法則」（Rule of 40），特別用來評估SaaS（軟體即服務）公司的體質。它的公式簡單得像國中代數：營收成長率加上利潤率，要大於或等於40%。別小看這幾個數字，這是矽谷創投和華爾街分析師用來判斷「成長型軟體公司健不健康」的關鍵指標。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。