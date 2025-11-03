景氣回溫無薪假少了221人 半年來首次人數下跌3大機電廠商訂單回穩

勞動部今天公布最新減班休息(無薪假)統計，實施無薪假共有455家、總人數8331人，家數雖比上一期(10月16日)多了23家，人數卻少了221人。勞動部勞動條件及就業平等司長黃琦雅表示，這是下半年第一次通報無薪假人數減少。主要原因是有三家中大型機電設備企業停止實施無薪假，一家是200多人，兩家是100多人，加起來是563名。

黃琦雅表示，此次減少最多的三家中大型企業都是機械設備製造業，員工人數規模較大，一家是270多人、一家180多人。此次通報提前停止無薪假的行業中，9家機械設備業便減少了688人。因此整體家數雖增加、人數卻減少。她表示，樂觀看待訂單回穩此一趨勢，但會謹慎以對。

勞動部今天公布因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時統計，事業單位計455家，實施人數8,331人。相較於10月16日公布實施家數計432家，實施人數8543人，本次家數增加23家，人數微幅下降212人；另有18家企業，減班休息屆期後未接獲通報或提前終止，有926名員工恢復原本工時。多數事業單位之實施人數在50人以下；實施期間多數為3個月含以下。

若以行業分，無薪假仍以製造業為大宗，共計有372家、7849人；人數占了整體無薪假的94%。其中尤以金屬機電工業為大宗，實施人數為6019人，人數占了72%。但這些行業皆列入安定措施業別。勞工若與雇主協議減班休息達30日以上，並經地方勞政機關通報，就有資格申請薪資差額補貼。。

黃琦雅表示，此次有18家企業因為訂單回穩，提前停止實施減班休息，總計減少926名員工。至於廠商回報受關稅影響而實施減班休息者有370家共計7575人，家數增加16家、人數少了348人。至於適用雇用安定措施的企業共有329家、6782名員工，人數占了8成以上。

勞動部強調，事業單位通報減班休息，就是為了避免雇主直接資遣解僱勞工，也能夠讓勞工面臨的失業風險降低。勞動部推出安定就業相關措施，確保「每一位」通報減班休息的勞工，都有管道申請津貼或補貼，不被漏接。

勞動部說，目前通報減班休息的勞工，有72.3%的企業(329家)為適用僱用安定措施的產業，有八成以上(81.4%，6,782人)員工可以申請薪資差額補貼。也就是說，員工在雇主發放不低於最低工資的薪資保障外，另外還有勞動部發給七成薪資差額補貼，支持勞工經濟生活。

勞動部補充，若是通報減班休息的勞工，非屬僱用安定措施之業別，也有訓練津貼可以申請，勞工利用減班的時間來參加勞動部訓練，就可以請領每小時190元的訓練津貼，在薪資差額內，最高每月可領1萬7210元。