勞動基金9月收益2,167億元 新制勞退每人分紅2.8萬元

勞動部3日發布最新勞動基金運用情形，截至9月底止，整體勞動基金規模為7兆4,399億元，收益數為5,588億元，收益率為8.14％，9月單月收益為2,167億元。新制勞退前9月賺3,620.4億元，若以目前參與收益分配的有效帳戶1292萬戶計算，平均每位勞工帳面賺約2.8萬元。

另各基金因屬性及法規限制不同，可投資標的有別，故投資收益亦有所差異。

新制勞退基金規模為4 兆9,153億元，收益率7.69％；舊制勞退基金規模為1兆393億元，收益率12.57％；勞保基金規模為1兆2,484億元，收益率7.95％；就保基金規模為1,771億元，收益率-0.45％。

勞職保基金規模為376億元，收益率1.40％；積欠工資墊償基金規模為222億元，收益率為7.06％。受衛生福利部委託管理之國民年金保險基金規模為6,684億元，收益率為7.78％；受農業部委託管理之農民退休基金規模為251億元，收益率為10.36％。

勞金局說明，勞動基金為勞工經濟生活保障，以獲取長期穩健收益為目標，辦理各項投資以長期、穩健角度，多元分散布局於國內、外股票、債券及另類資產，藉以降低市場波動對基金收益影響。

勞金局指出，今年以來金融市場波動劇烈，勞動基金秉持專業，持續追求穩定表現，以長期成果來看，整體勞動基金近10年多（2015~2025.09）平均收益率為7.24％，國保基金近10年多（2015~2025.09）平均收益率為7.69％，投資績效穩健。

勞金局表示，回顧9月市場表現，美國聯準會(Fed)如預期降息，提振市場情緒，同時初領失業救濟金人數下滑，顯示經濟仍具韌性，推升美股主要指數上揚，然聯準會主席表示對通膨壓力仍感到擔憂，對降息步調持謹慎態度。

勞金局提到，國內方面，國家發展委員會公布最新景氣燈號，綜合判斷分數為30分，燈號維持綠燈，在整體基本面維持健康發展下，科技股及AI相關類股表現持續推升台灣加權指數。整體而言，9月市場焦點集中在貨幣政策寬鬆及科技股表現，金融市場延續前月漲勢。

勞金局指出，觀察勞動基金各投資項目收益皆已回穩，惟因外幣計價之國外投資部位均需於月底依匯率進行評價，並將未實現影響數列入評價後收益，在今年以來新台幣升值幅度超過7％下，帳上未實現評價數影響整體投資收益率。

展望未來，國際貨幣基金（IMF）10月14日公布最新世界經濟展望報告，將今年全球經濟成長率預測由3.0％上修至3.2％，明年則維持3.1％不變，主因為關稅衝擊和金融狀況比預期緩和，不過IMF亦警告，新一輪美中貿易戰可能會打擊經濟表現，後續發展仍須留意。

國內方面，中華經濟研究院於10月17日發布第4季台灣經濟預測，受惠AI科技熱潮與對等關稅緩衝期帶動的提前拉貨效應，推升全年GDP成長率至5.45％，然企業投資態度偏保守，未來經濟前景仍待觀察。

勞金局表示，總體來說，未來仍須密切關注關稅與貿易政策實施後對通膨之影響，且美中貿易衝突再起顯示美國關稅政策變數仍大，此外，地緣政治衝突頻仍，亦為金融市場增添潛在風險。

勞動基金運用局將密切掌握全球政經情勢，檢視布局策略，機動調整投資部位，強化基金運用效能，以提升基金長期投資效益。