勞動基金9月收益2167億元 單月收益史上第4

在投資圈裡，有一條聽起來像數學題的「40法則」（Rule of 40），特別用來評估SaaS（軟體即服務）公司的體質。它的公式簡單得像國中代數：營收成長率加上利潤率，要大於或等於40%。別小看這幾個數字，這是矽谷創投和華爾街分析師用來判斷「成長型軟體公司健不健康」的關鍵指標。

2025-11-03 07:10