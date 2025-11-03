勞動基金9月收益2167億元 單月收益史上第4

快訊

中央社／ 台北3日電
勞動基金運用局今天公布最新勞動基金運用情形。(聯合報系資料照片）
勞動基金運用局今天公布最新勞動基金運用情形，截至今年9月整體收益為新台幣5588億元，其中9月單月收益為2167億元，單月收益數為史上第4高；資料顯示，史上前5名單月收益中，第1、4及第5名都在今年。

勞動部勞動基金運用局今天公布最新勞動基金運用情形，截至今年9月底，整體勞動基金規模為7兆4399億元，收益數為5588億元，收益率為8.14%，9月單月收益為2167億元。

據統計，今年8月單月收益2778億元，為史上單月最高紀錄，接著為去年3月2422億元，再來是民國109年11月的2402億元；本期2167億元則擠下原本排名第4、今年6月的2083億元。

其中，新制勞退基金規模為4兆9153億元，收益率7.69 %；舊制勞退基金規模為1兆393億元，收益率12.57%；勞保基金規模為1兆2484億元，收益率7.95%；就保基金規模為1771億元，收益率負0.45%；勞職保基金規模為376億元，收益率1.40%；積欠工資墊償基金規模為222億元，收益率為7.06%。

另外，受衛生福利部委託管理國民年金保險基金規模為6684億元，收益率為7.78%；受農業部委託管理農民退休基金規模為251億元，收益率為10.36%。

勞動基金運用局表示，總體來說，未來仍須密切關注關稅與貿易政策實施後對通膨的影響，且美中貿易衝突再起顯示美國關稅政策變數仍大，此外，地緣政治衝突頻仍，亦為金融市場增添潛在風險。

規模 國民年金保險 衝突

