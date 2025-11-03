全球創投連四季回升 KPMG 報告：AI 熱潮、IPO 回暖推升市場信心

全球創投市場重現熱度！KPMG安侯建業3日發布《2025年第三季創投脈動：全球創業投資分析》報告指，在美國IPO市場回暖與人工智慧（AI）投資持續升溫帶動下，全球創投市場已連續第四季成長，顯示投資人信心穩步回升，市場氛圍由先前的謹慎樂觀轉為真正樂觀。

KPMG安侯建業創新與新創服務團隊協同主持會計師簡思娟分析，本季回升趨勢象徵市場信心延續，美國IPO市場重新開放後，包括協作設計軟體商Figma、數位資產平台Bullish及瑞典先買後付業者Klarna等陸續上市，不僅驗證了部分新創企業估值的合理性，也強化了整體市場動能，預期將帶動更多企業跟進。

在產業面，AI依舊是創投投資的主旋律，2025年第三季全球AI領域募資金額創歷史新高，顯示AI滲透各產業的速度持續加快。地緣政治緊張也讓「國防科技」成為熱點，投資人關注具商業與軍事雙用途的硬體創新。同時，量子運算從實驗室研究走向商業應用，本季出現多筆大型投資案，預示量子科技即將邁入商轉階段。

報告顯示，2025年第三季全球創投交易達7,579筆，總金額1,207億美元，較上季的1,120億美元再增。美洲仍為主力市場，共募資851億美元、完成3,474筆交易。前五大募資案中有三筆來自美國AI企業，包括Anthropic（130億美元）、xAI（100億美元）及Genesys（15億美元），展現AI投資熱度不減。

歐洲市場維持穩健，募資金額174億美元，高於上季的152億美元。儘管整體交易量不多，但AI與金融科技仍是主軸，法國Mistral AI與英國Nscale各獲15億美元投資。亞洲創投金額為168億美元，略高於上季，雖受中國經濟與地緣政治不確定影響，但日本、印度、印尼等國的新創在AI與製造領域展現回升力道。

AI仍是投資焦點，美國Anthropic與xAI領銜，歐洲的Mistral與英國DeepMind持續吸金；同時，加拿大Cohere、中國MiniMax等公司也受矚目。國防科技方面，美國BETA Technologies募得4.69億美元、中國Galactic Energy與XPeng AeroHT亦獲大額資金。量子運算更掀起投資熱潮，美國PsiQuantum募資10億美元、Quantinuum達5.94億美元，歐洲IQM與Multiverse Computing等也受追捧，凸顯量子技術正進入商業化新階段。

非洲創投活動雖自高峰回落，但仍具潛力。尼日利亞與塞內加爾的金融科技新創持續吸引資金，農業、氣候與醫療科技等新興領域蓄勢待發。另一方面，全球IPO市場明顯回暖，美洲創下近四年新高，亞洲也呈穩健上升。Figma、Bullish、Klarna等成功上市案例重建投資信心，香港市場則在工業與健康科技領域頻現新案。

KPMG分析，全球創投市場在第三季已展現出明顯復甦動能，隨著AI應用深化、IPO活動回升，投資環境正逐步改善，展望2025年第四季至2026年，AI模型與基礎設施仍將是主要驅動力，國防科技與機器人產業預期持續升溫，雖然地緣政治與貿易風險仍存，但投資人整體情緒轉趨正向，全球創投市場可望延續成長動能。