聽新聞
0:00 / 0:00

找不到划算標的 巴菲特連12季賣超股票

聯合報／ 編譯林文彬／綜合報導

「股神」巴菲特執掌的波克夏公司上季連續第十二季賣超股票，過去三年總計淨賣出約一八四○億美元股票，顯示股價雖快速上漲，預定年底交棒的巴菲特依然難以找到划算的標的，且持續認為賣出機會多於買進。

一日出爐的財報顯示，波克夏第三季再度淨賣出六十一億美元股票，現金儲備增至三八一七億美元的新高，營業利潤年增百分之卅四。

二○二二年美國聯準會啟動四十多年來最激進升息周期以來，波克夏一直對投資股票持謹慎態度。這波貨幣緊縮帶動股票估值下降，顯然仍不足以激發巴菲特撿便宜的本能，即便美國總統川普今年四月以對等關稅震撼全球，導致市場湧現沉重賣壓，也未吸引巴菲特進場，波克夏第二季賣超卅億美元股票。

巴菲特 股票

延伸閱讀

台股破28000！資深投資人：指數暫時無法設高點 這些強勢股一定要有

黃金從非洲挖出來熔化再埋回去 巴菲特：火星人看到難以理解

遺產稅不是國家搶錢？蘇家宏律師：「這樣規劃」能合法少繳又保障家人

巴菲特都推薦ETF所以散戶只要買0050就好？陳重銘：忽略了兩個盲點

相關新聞

三商壽併購案 玉山金本周董事會談2議題

玉山金控併購三商美邦人壽案進入最後關鍵，據了解，上周赴美的玉山金高層本周已返台，預計本周開董事會討論此案。市場普遍認為，...

美國達拉斯代表處開業 玉山銀擴大北美布局

台商前進美國現在進行式。玉山銀行自二○○○年於洛杉磯設立第一家海外分行起，持續深化北美布局。為進一步擴展北美金融服務網絡...

AI帶動工業用電 夜尖峰負載激增 台電壓力大

ＡＩ科技及應用需求發展帶動工業用電成長，夜尖峰用電調度是穩定供電重中之重。經濟部能源署推估，未來十年（今年至二○三四年）...

觀察站／金控大者恆大時代來臨

國內金控內卷已然啟動。近年來各大金控相繼在市場上「狩獵」，可以明顯感受到，金控「大者恆大」已不只是口號，而是能否生存的現...

找不到划算標的 巴菲特連12季賣超股票

「股神」巴菲特執掌的波克夏公司上季連續第十二季賣超股票，過去三年總計淨賣出約一八四○億美元股票，顯示股價雖快速上漲，預定...

本周財經焦點

本周財經焦點

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。