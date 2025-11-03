AI帶動工業用電 夜尖峰負載激增 台電壓力大

ＡＩ科技及應用需求發展帶動工業用電成長，夜尖峰用電調度是穩定供電重中之重。經濟部能源署推估，未來十年（今年至二○三四年）預估夜尖峰負載平均年成長率百分之二點一，高於整體用電成長平均百分之一點七。

官員指出，未來十年電力需求主要是根據經濟情勢變化，如國內生產毛額（ＧＤＰ）、美國對等關稅政策等，以及深度節能目標成效等因素影響；夜尖峰負載則關注在短時間內用電高度，因台灣用電最高負載經常發生在夏季，受氣溫持續炎熱影響，因此出現夜尖峰負載成長率高於整體用電需求成長率現象。

台電分析，半導體先進製程、ＡＩ資料中心、運算中心等都是廿四小時用電，日尖峰、夜尖峰都會成長，但夜尖峰的基礎較低，因此夜尖峰成長率會高於日尖峰。尤其白天有太陽光電頂上去，夜尖峰負載成長，對台電的調度和穩定供電壓力很大。

在夜尖峰穩供方面，能源署預估在ＡＩ科技爆發期的二○二五年至二○二九年間，夜間備用容量率約在百分之十一點三至百分之十四點二，至二○三○年起可達百分之十五。

「備用容量率」是指全年平均的供電餘裕，而「備轉容量率」則是當日瞬時尖峰供電餘裕，因此全年平均供電餘裕超過百分之十以上，仍可能因機組故障等因素，導致當日備轉容量率陷警戒狀態。台電預估，二○二五年至二○二九年ＡＩ爆發期，每日夜尖峰時段備轉容量率應可維持在百分之六到百分之七，二○三○年後隨著電力供給增加，就會有較顯著拉高。

此外，因應ＡＩ科技發展，經濟部能源署依「能源管理法」，將一定規模的ＡＩ資料中心，包括新設及擴建，皆視為大型投資計畫，業者須事先提出「能源使用說明書」，並送經濟部核准後才能進行。經濟部則會依能源使用的數量、種類、效率及區位等條件審核。

據了解，經濟部這次將納管「資料處理、主機及網站代管服務業」，同一廠址用電契約容量及裝置容量達兩千瓩以上的自用發電設備，合計達五千瓩以上者，列為能源用戶，須事先提出能源說明書並送審。此舉代表經濟部已將ＡＩ能源使用納管，並藉此掌握未來ＡＩ用電需求。