觀察站／金控大者恆大時代來臨

國內金控內卷已然啟動。近年來各大金控相繼在市場上「狩獵」，可以明顯感受到，金控「大者恆大」已不只是口號，而是能否生存的現實關鍵。

從永豐金併京城銀、玉山金吃下保德信投信到台新新光金控合併，再到最新的玉山金併購三商壽，金融業整併浪潮加速成形。短短一年內，多起併購案接連上場，顯示在競爭白熱化的時代，如果只顧著自己的「一畝三分田」，未來在經營市場恐怕只會愈做愈小。

玉山金這次傳出開出每股八點二元、溢價百分之廿二的條件收購三商壽，被外界視為一場「非典型搶親」。在還得挹注三商壽至少兩百億元補足資金缺口的情況下高價出手，顯示玉山金並非只是補齊版圖，而是為了不掉隊。

台新金與新光金的合併案確實給了市場「震撼教育」，台新、新光合併後空降金控資產排第四，顯示金控間的競爭早已不止在市場份額，更在於資產量與產品鏈完整度。

對玉山金而言，這樁併購不只是壽險布局，更是「不得不搶」的戰略反應。若再錯失時機，未來在資產規模、交叉銷售與數位金融整合上，恐被國泰、富邦等一線金控甩開。溢價看似昂貴，但對中型金控而言，能拿到一張壽險牌照、擴大資金池，長期而言才有在金融市場繼續競爭的門票。

更不用說在這波併購熱中無役不與的中信金控，雖參與多起併購案，包括保德信投信、京城銀、新光金與三商壽，最終雖屢屢鎩羽而歸，但也顯示中信金早就看出未來的金控競爭，沒有「玩家家酒」的空間，只要掉隊，未來在壽險與資產管理領域都可能被邊緣化。

金融圈普遍認為，台灣金控業已走到「比體型、比整合」的新階段。台新新光金的合併完成後，資產規模將直逼十兆元；玉山金若順利合併三商壽，也將躋身壽險、銀行雙主軸金控之列。不只中信金，永豐金、元大金等中大型金控若再觀望，恐在市場競爭中落後。

在金融監理愈趨嚴格、資本要求愈高、投資收益難以維持的情況下，只有足夠大的金控能夠承受波動、整合通路、分散風險。玉山金這一步，既是併購，也是自保；金控大洗牌的時代，正式展開。