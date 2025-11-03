設資料中心 須先審查用電

快訊

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導

因應AI科技發展、用電需求增加，經濟部將增列一定規模以上的AI資料中心及運算中心為「能源用戶」，須事先提出能源使用說明書，送經濟部能源署審查。台電表示，AI資料中心用電需求大，建議設在變電所、電廠旁邊。

市場傳出，有大咖業者向台電申請設置AI資料中心被打回票，外界擔憂電不夠用。台電總經理王耀庭日前在立法院說明，台電積極跟業者溝通，建議AI資料中心設在變電所、電廠旁邊設置，拉線拉得比較短，會更適合。

據了解，雖有業者向台電詢問設置AI資料中心的用電，但為數不多，因為建置AI資料中心成本很貴。此外，針對半導體用電需求，王耀庭表示，台電與大廠都有緊密接觸，預知用電需求。

因應AI科技發展，經濟部能源署依《能源管理法》，將一定規模的AI資料中心，包括新設及擴建，皆視為大型投資計畫，業者須事先提出「能源使用說明書」，並送經濟部核准後才能進行。

