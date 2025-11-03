AI 用電增 夜尖峰供電有壓 台電調度和穩供面臨考驗
AI發展持續帶動工業用電成長，夜尖峰用電調度是穩定供電重中之重。依能源署推估，2025年至2034年預估夜尖峰負載平均年成長率2.1%，高於整體用電成長平均的1.7%。
經濟部務實盤點台電各項電源開發期程，預估在AI科技爆發期的2025年至2029年間，夜間備用容量率約在11.3%至14.2%，至2030年起可達15%。
經濟部日前發布2024年全國電力資源供需報告，考量AI科技發展、半導體產業擴廠、美國對等關稅實施及深度節能推動等影響下，預估未來十年（2025~2034年）電力需求年均成長率約為1.7%，此預估值較去年平均成長2.8%來得低。但值得注意的是，經濟部預估未來十年夜尖峰年均成長率卻達2.1%，高於整體用電成長平均1.7%。
官員解釋，未來十年電力需求主要根據經濟情勢變化等因素影響；而夜尖峰負載是關注在短時間內用電高度，因台灣用電最高負載經常發生在夏季，受氣溫持續炎熱影響，出現夜尖峰負載成長率高於整體用電需求成長率現象。
AI發展攸關夜尖峰負載成長。台電分析，因半導體先進製程、AI資料中心、運算中心等都是24小時用電，日尖峰、夜尖峰都會成長，惟夜尖峰基礎較低，因此夜尖峰成長率就會高於日尖峰。白天有太陽光電頂上去，夜尖峰負載成長，對台電的調度和穩定供電壓力很大。
