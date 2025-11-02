輝達攜諾基亞攻 AI-RAN 榮群、互動成為隱藏版贏家

輝達攜手諾基亞強攻新世代AI-RAN商機，榮群（8034）、互動（6486）挾與諾基亞AI網通相關布局合作優勢，成為「隱藏版贏家」，可望接棒演出。

榮群、互動與輝達的緣分，起源於諾基亞2024年宣布以23億美元，收購美國光纖網路設備製造商Infinera，這次關鍵的跨國交易，讓諾基亞躋身全球第二大光纖網路市場供應商，市占率達二成，僅次於華為，更重要的是讓諾基亞透過自身電信設備能量，搭配Infinera掌握AI時代必備的光通訊相關技術，正式進軍AI市場，並悄悄為布局AI-RAN埋下種子。

榮群、互動是台灣中小型網通廠，主攻電信網路局端布建工程應用，是讓電信商取得電信設備大廠設備之後，成功落地發揮通訊功能的要角。

榮群、互動都是Infinera的重要夥伴，其中，榮群以接取網路設備及寬頻產品為最大業務，該公司官網更把Infinera的設備列入關鍵產品，主要銷售其「Infinera TM」系列產品，強調該產品「將分組光網提升到新的水平」，實現城域網路容量的經濟高效成長，進而提供最佳的傳輸網路經濟效益。

互動也在官網指出，Infinera為全球領先的光網路解決方案的專業供應商，藉由Infinera光網路產品，提供客戶整個端到端WDM解決方案，產品領域含蓋ACCESS／AGGREGATION／METRO／CORE & SUBSEA等光通訊方案。

業界看好，Infinera是諾基亞在AI世代關鍵布局，榮群、互動則是Infinera重要夥伴，負責局端建置與設備管理。隨著輝達入股諾基亞衝刺AI-RAN，Infinera的重要性不言可喻，榮群、互動後續也將是輝達入股諾基亞衝AI-RAN後，協助建設的重要夥伴，成為「隱藏版贏家」。