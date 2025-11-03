快訊

宣導不如預期…「假日輕急症中心」首日冷清 六都日間僅169人看診

國防部軍購延宕報告 盡顯軍方尷尬與閃躲

2026經濟關鍵字 投票抽大獎 開跑

經濟日報／ 本報訊

2025年將進入尾聲，回顧這一年，「川普對等關稅」無疑是最大黑天鵝，展望2026年，川普政策不確定性如何左右全球經濟情勢，受到市場關注。

經濟日報舉辦「2026經濟關鍵字大預測」票選，邀請讀者票選心目中的經濟關鍵字，預測明年經濟發展情勢。活動由遠傳電信、遠東SOGO協辦。

「2026經濟關鍵字大預測」活動從今（3）日中午12時起到12月5日中午12時止，歡迎讀者透過官網投票。每人每日可投票一次，可累計投票，投票次數愈多，中獎機會愈高。

本報將在12月11日舉行「經濟投資展望論壇」揭曉票選第一名的經濟關鍵字，並在12月18日公布中獎名單。本活動設有「預測王」及「參加獎」，預測王共五名，將由選中經濟關鍵字名單中抽出，有機會抽到iPhone 17（256GB）；參加獎共45名，自全部投票名單中抽出，將可獲遠東SOGO禮券2,000元。

本報預先邀請政府首長、企業領袖等提供心目中的經濟關鍵字，精選出33個候選字供讀者票選，可至官網（https://money.udn.com/keywords2026/）瀏覽其選字理念。

投票 川普

延伸閱讀

世界日報社論／電力是新石油 也可能化身黑天鵝

SOGO敦化館年底熄燈 房東皇翔：暫不蓋豪宅改招商

SOGO敦南館「皇冠上珍珠」 養地也養利

Krispy Kreme「烤布蕾甜甜圈」限時回歸！全台8間門市限定 加碼極限量「神級夾心貝」只賣5天

相關新聞

2026經濟關鍵字 投票抽大獎 開跑

2025年將進入尾聲，回顧這一年，「川普對等關稅」無疑是最大黑天鵝，展望2026年，川普政策不確定性如何左右全球經濟情勢...

AI 用電增 夜尖峰供電有壓 台電調度和穩供面臨考驗

AI發展持續帶動工業用電成長，夜尖峰用電調度是穩定供電重中之重。依能源署推估，2025年至2034年預估夜尖峰負載平均年...

設資料中心 須先審查用電

因應AI科技發展、用電需求增加，經濟部將增列一定規模以上的AI資料中心及運算中心為「能源用戶」，須事先提出能源使用說明書...

環部四招 催生貴金屬國家隊

環境部規劃成立「四大金屬國家隊」，透過盤點國內產業資源需求、評估法規與經濟誘因、協助業者取得原料、用地與升級技術等四招，...

AI帶動工業用電 夜尖峰負載激增 台電壓力大

ＡＩ科技及應用需求發展帶動工業用電成長，夜尖峰用電調度是穩定供電重中之重。經濟部能源署推估，未來十年（今年至二○三四年）...

APEC領袖會議開幕 台美雙邊會晤 討論供應鏈

APEC領袖會議31日開幕，我領袖代表林信義與美國財政部長貝森特（Scott Bessent）進行雙邊會晤，貝森特晚間透...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。