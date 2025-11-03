2026經濟關鍵字 投票抽大獎 開跑

2025年將進入尾聲，回顧這一年，「川普對等關稅」無疑是最大黑天鵝，展望2026年，川普政策不確定性如何左右全球經濟情勢，受到市場關注。

經濟日報舉辦「2026經濟關鍵字大預測」票選，邀請讀者票選心目中的經濟關鍵字，預測明年經濟發展情勢。活動由遠傳電信、遠東SOGO協辦。

「2026經濟關鍵字大預測」活動從今（3）日中午12時起到12月5日中午12時止，歡迎讀者透過官網投票。每人每日可投票一次，可累計投票，投票次數愈多，中獎機會愈高。

本報將在12月11日舉行「經濟投資展望論壇」揭曉票選第一名的經濟關鍵字，並在12月18日公布中獎名單。本活動設有「預測王」及「參加獎」，預測王共五名，將由選中經濟關鍵字名單中抽出，有機會抽到iPhone 17（256GB）；參加獎共45名，自全部投票名單中抽出，將可獲遠東SOGO禮券2,000元。

本報預先邀請政府首長、企業領袖等提供心目中的經濟關鍵字，精選出33個候選字供讀者票選，可至官網（https://money.udn.com/keywords2026/）瀏覽其選字理念。