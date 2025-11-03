環部四招 催生貴金屬國家隊

快訊

經濟日報／ 記者余弦妙／台北報導

環境部規劃成立「四大金屬國家隊」，透過盤點國內產業資源需求、評估法規與經濟誘因、協助業者取得原料、用地與升級技術等四招，建立穩定供應及高效回收的產業環境，創造國內金屬循環鏈。

總統府日前召開氣候變遷委員會，貴金屬國家隊雛形顯現，經濟部已修訂《事業廢棄物再利用管理辦法》，延長稀貴金屬廢棄物再利用許可期限，並成立「台灣循環經濟大聯盟（TCE100）」整合業界資源，目前會員已達331家，其中稀貴金屬回收業者達七家，串聯產官學研能量，共同推動國內循環產業鏈發展。

環境部規劃將成立「四大金屬國家隊」，分別是：一、稀貴金屬部分，涵蓋科技產業所需的金、銀、鉑、鈀與鎵等廢液回收；二、稀土資源，聚焦永磁材料釹、鏑的回收再製；三、能源金屬涵蓋廢車、家電及儲能系統中的鋰與鈷；四、單一金屬則包括銅、鋁、鎢、錫等工業下角料再生。

環境部強調，四大國家隊將透過公私協力推動資源留台與材料再生，不僅可降低對國際原料進口依賴，也有助提升關鍵產業供應鏈的穩定與自主。

環境部指出，為落實循環經濟發展，政府將盤點國內產業資源需求、評估法規與經濟誘因，協助業者取得原料、用地與升級技術，建立穩定供應及高效回收的產業環境，促進關鍵材料的國產化與高值化再利用。

環境部未來也將積極修法，並與產業公協會合作，推動高值化資源回收再利用，將稀有貴金屬回收留存國內。同時結合標章、標準與資料追溯、推動技術與制度輸出，以循環經濟，作為抵禦國際碳關稅與非關稅壁壘的產業升級策略，強化整體供應鏈韌性與自主發展能力。

