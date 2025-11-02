台股短線轉為高檔震盪 留意獲利賣壓 多頭架構未變

美股四大指數上周五全數收紅，其中以NASDAQ指數上漲0.6%最高。川習會較預期結束時間短，不過後續美國總統川普表示調降對中國關稅並將於明年4月訪中，緩解市場擔憂。

台新投顧指出，目前加權指數仍在5日均線上，多頭架構未變，加上輝達GTC大會釋利多、CSP業者持續增加資本資出，皆有利AI相關電子族群續強，不過因聯準會主席鮑爾表示12月降息仍未定論，短線預期寬鬆的心理承壓，指數持續創高過程，稍有負面消息容易放大波動，多方操作勿追高，預料指數短線轉為高檔震盪。

台新投顧表示，操作上，AI相關包括記憶體、被動元件、散熱、銅箔基板、機殼等長線趨勢未變，惟短線波動加大，布局待拉回找支撐。貨櫃航運、重電、資產股等短線具題材又具低基期優勢，可留意。蘋果供應鏈、AI伺服器相關概念股財報表現佳，短線可留意。