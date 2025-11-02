快訊

黃安震驚「這都可以死」 揭屠穎驟逝內幕

跑20次醫院也不檢查！23歲女「上網買自篩」驗出腸癌 裝設人工肛門

美防長讚「美中關係史上最佳」！雙方同意設軍事溝通管道 美媒有質疑

台股短線轉為高檔震盪 留意獲利賣壓 多頭架構未變

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

美股四大指數上周五全數收紅，其中以NASDAQ指數上漲0.6%最高。川習會較預期結束時間短，不過後續美國總統川普表示調降對中國關稅並將於明年4月訪中，緩解市場擔憂。

台新投顧指出，目前加權指數仍在5日均線上，多頭架構未變，加上輝達GTC大會釋利多、CSP業者持續增加資本資出，皆有利AI相關電子族群續強，不過因聯準會主席鮑爾表示12月降息仍未定論，短線預期寬鬆的心理承壓，指數持續創高過程，稍有負面消息容易放大波動，多方操作勿追高，預料指數短線轉為高檔震盪。

台新投顧表示，操作上，AI相關包括記憶體、被動元件、散熱、銅箔基板、機殼等長線趨勢未變，惟短線波動加大，布局待拉回找支撐。貨櫃航運、重電、資產股等短線具題材又具低基期優勢，可留意。蘋果供應鏈、AI伺服器相關概念股財報表現佳，短線可留意。

短線 AI 台新

延伸閱讀

台股挑戰月線7連紅 本周聚焦MSCI調整及台積運動會

台股直逼2萬8！009808淨值同步歷史高 配息日近 關注度升溫

輝達執行長黃仁勳賣自家股 10億美元入袋

輝達進駐台北市確定 李四川以這「12字」送市府同仁共勉

相關新聞

AI應用需求強勁、國際新品拉貨效應 10月出口估連24紅

財政部7日將公布今年10月出口統計。全球經貿活動在美國對等關稅衝擊下展現韌性，再加上AI與高效能運算的新應用需求維持強勁...

供應鏈重組1／外銷訂單國內生產比上揚 去年達51.4%

近年因美中貿易戰、地緣政治影響，牽動全球供應鏈重組，經濟部統計，2024年我外銷訂單國內生產比51.4%，較前一年大增2...

供應鏈重組2／陸港生產占33% 下探歷史低點

美中貿易戰下，因台商陸續轉移供應鏈，經濟部統計指出，2024年我外銷訂單中國大陸及香港生產占33.1%，較上年下降4.7...

供應鏈重組3／配合客戶要求 海外生產主因

根據經濟部調查顯示，台商在海外生產原因，以「配合客戶要求」為首因，占比達52.9%；其次是「生產成本低廉」，占48%；第...

台灣168關鍵數字

經濟部公布8月外銷訂單為600.2億美元，創歷年同期新高，年增19.5%，連續七個月成長；累計今年前八月外銷訂單為454...

每周一勢重要圖表

主計總處公布8月失業率升至3.45%，為一年來新高，且是連續三個月上升。8月失業人數為41.5萬人，其中因工作場所業務緊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。