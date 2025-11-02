未來一周注意美股四大觀察變數

快訊

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

富蘭克林投顧指出，未來一周美股有四大觀察變數。首先是川普關稅：留意美國與各國的談判進展，另11/5（三）最高法院將舉行聽證會，川普可能親自出席。

二是聯準會（Fed）官員談話：留意各官員對經濟、就業、利率、通貨膨脹、關稅、政府關門等的看法。

三是經濟數據：未來一周要公布的經濟數據包括11月密西根大學消費者信心；10月ISM指數、非農就業報告；9月JOLTs職缺、工廠訂單等。

四是企業財報：未來一周要公布財報的企業有135家，包括超微、高通、美超微電腦、Palantir、AppLovin、Datadog、Arista網路、Hubspot、Trade Desk、D-Wave Quantum、IonQ、富蘭克林資源、Robinhood、Block、Affirm、Spotify、Duolingo、Kratos D&S、泰瑟國際、Airbnb、Uber、DoorDash、Shopify、麥當勞、百勝集團、Vistra、星座能源、Tempus AI、安進、輝瑞、Vertex、Moderna、阿斯特捷利康等。

美國財報季開跑以來，表現穩健。富蘭克林投顧指出，根據彭博資訊，到10月30日為止，已有60.7%的S&P 500指數成分股公布財報，67.3%營收優於預期，平均年增9.2%；82.5%獲利優於預期，平均年增12.1%。

根據Factset，統計到10月24日，預期S&P 500指數獲利將成長9.2%。其中，科技、金融、公用事業、原物料等類股將實現雙位數獲利成長，分別成長22.3%、20.2%、18.8%、18%。

富蘭克林投顧指出，今年科技股獲利成長率是S&P 500指數的兩倍多，主要與人工智慧（AI）相關，此趨勢還將延續至2026年與未來數年。儘管科技股估值看似相當高，但考量科技股獲利成長前景，估值仍合理。

富蘭克林投顧認為，許多投資人低估了未來數年AI為科技股帶來的持久性成長。AI帶來的長期經濟價值將遠超過資本支出，建議投資人長期布局美股或科技股。

