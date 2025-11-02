快訊

「粿粿塑造范姜只想談錢」 律師反酸先侵害配偶權：不談錢不然談星座嗎？

常做交替拍手防失智？神經科醫：努力做3件事比較有用

黃安震驚「這都可以死」 揭屠穎驟逝內幕

雇主聘中階移工 給薪低於規定 勞動部：將查核、並限制雇主未來申請案

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

針對外界關切移工轉任外國技術人力後，若雇主給薪低於規定薪資標準時，勞動部2表示，本部於聘僱效期展延時，也會主動查核其薪資所得。若經查違規屬實，將依規定裁處限令雇主給付薪資，及管制後續申請案。此外，外國技術人力聘僱3年期滿，可與雇主合意續聘展延或轉換新雇主。

勞動部表示，為避免單純延長或取消移工在台工作年限，導致資深移工長期在台工作卻無法轉換身分及銜接我國技術移民制度，自2022年4月起推動「移工留才久用方案」，具經驗與技術能力的資深移工，可透過雇主以較高薪資聘僱從事中階技術工作，協助逐步銜接我國移民制度。自2022年4月底起至2025年9月底止，已有5.7萬名資深移工轉任為外國技術人力，平均每年增加1.6萬餘人。

勞動部表示，移工轉任外國技術人力後，若雇主未依契約給付薪資，或有給薪低於規定薪資標準時，外國技術人力可向本部1955勞工諮詢申訴專線申訴；另本部於聘僱效期展延時，也會主動查核其薪資所得。若經查違規屬實，將依規定裁處限令雇主給付薪資，及管制後續申請案，並同意外國人轉換新雇主及由公立就業中心媒合中階技術工作。

另外，國技術人力聘僱3年期滿，可與雇主合意續聘展延或轉換新雇主；聘期未屆滿前，外國技術人力也可與原雇主、新雇主三方合意轉換，聘期中也有轉換雇主選擇自由。

勞動部強調，鼓勵雇主直接聘僱、減少移工經濟負擔，是既定重要政策，並自2024年7月起推動「直聘服務效能提升精進方案」，2026規劃除現有在台北的直聘中心外，將增設服務據點，於服務據點配置雙語翻譯及轉換承接服務人員，將整合直聘及轉換服務，並提供中階技術人力及雇主更好的媒合轉換服務。

勞動部表示，為強化政府在外國人聘僱過程的角色及功能，降低外國人來臺所需負擔的相關費用，行政院院會已於2025年10月30日通過「跨國勞動力精進方案」最快於2026年1月實施，並透過成立跨國勞動力延攬中心及布局海外據點，專責處理引進跨國勞動力相關事宜，提供外國技術人力招募、技能測驗及聘僱等服務，具體落實國對國直接聘僱。

薪資 移工 勞動部

延伸閱讀

留才久用遭指讓仲介收買工費 勞動部：最重可停業

影／移工團體拒絕中階政策詐騙 呼籲廢除藍領年限

批移工留才久用方案「中階政策詐騙」 移工團體：藍領工作年限應廢除

外籍車手增加！平鎮警強化法治宣導 籲移工勿淪詐團共犯

相關新聞

AI應用需求強勁、國際新品拉貨效應 10月出口估連24紅

財政部7日將公布今年10月出口統計。全球經貿活動在美國對等關稅衝擊下展現韌性，再加上AI與高效能運算的新應用需求維持強勁...

供應鏈重組1／外銷訂單國內生產比上揚 去年達51.4%

近年因美中貿易戰、地緣政治影響，牽動全球供應鏈重組，經濟部統計，2024年我外銷訂單國內生產比51.4%，較前一年大增2...

供應鏈重組2／陸港生產占33% 下探歷史低點

美中貿易戰下，因台商陸續轉移供應鏈，經濟部統計指出，2024年我外銷訂單中國大陸及香港生產占33.1%，較上年下降4.7...

供應鏈重組3／配合客戶要求 海外生產主因

根據經濟部調查顯示，台商在海外生產原因，以「配合客戶要求」為首因，占比達52.9%；其次是「生產成本低廉」，占48%；第...

台灣168關鍵數字

經濟部公布8月外銷訂單為600.2億美元，創歷年同期新高，年增19.5%，連續七個月成長；累計今年前八月外銷訂單為454...

每周一勢重要圖表

主計總處公布8月失業率升至3.45%，為一年來新高，且是連續三個月上升。8月失業人數為41.5萬人，其中因工作場所業務緊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。