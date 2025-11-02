快訊

律師指粿粿刻意營造范姜彥豐「軟飯男」形象 酸：到底有幾個家人

MLB／山本由伸「中0日」燃燒2.2局超狂 道奇5:4勝藍鳥二連霸21世紀首見

MLB／山本由伸「0日特攻」拆彈 逼出史上第6次世界大賽G7延長賽

快加油！台灣中油3日凌晨零時起 汽柴油各調漲0.3元及0.2元

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
台灣中油明（3）日凌晨零時起汽、柴油各調漲0.3元及0.2元。圖／本報資料照
台灣中油明（3）日凌晨零時起汽、柴油各調漲0.3元及0.2元。圖／本報資料照

台灣中油公司自明（3）天凌晨零時起汽、柴油各調漲0.3元及0.2元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升27.3元、95無鉛汽油每公升28.8元、98無鉛汽油每公升30.8元、超級柴油每公升25.7元。

台灣中油表示，本周受美國商用原油庫存持續下降及中美貿易緊張情勢趨緩等因素影響，導致國際油價上漲。按浮動油價機制調整原則，汽、柴油價格每公升應各調漲0.3元及0.2元，已低於亞洲鄰近國家(日、韓、港、星)。

本周依油價公式及政府調降貨物稅(汽、柴油每公升各共2元及1.5元)調整國內油價，並持續以亞鄰國家最低價及平穩措施運作，協助穩定國內油價，114年累計至9月底止，台灣中油共吸收約63.21億元。

國際油價 中油公司 貨物稅

延伸閱讀

漲不停！中油宣布明日起汽、柴油各調漲0.3元及0.2元

油價連2周上漲！下周汽油每公升漲0.3元、柴油漲0.2元

降價一周漲回！中油：明日起汽、柴油各調漲 0.5 元及 0.6 元

中油獲國家品牌玉山獎

相關新聞

非洲豬瘟斃死豬數字兜不攏...三聯單遭塗改 鄭照新：移送檢調不推測

台中梧棲一處養豬場爆發非洲豬瘟，市府疫調查檢化製場三聯單，發現甲乙丙聯數字均不符。台中市副市長鄭照新今表示，該案已移送檢...

快加油！台灣中油3日凌晨零時起 汽柴油各調漲0.3元及0.2元

台灣中油公司自明（3）天凌晨零時起汽、柴油各調漲0.3元及0.2元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升27.3元、95...

罹患乳癌15年後得肝癌 六旬婦定期做腹部超音波救一命

64歲的蔡女士，44歲那年檢查出乳癌，術後定期追蹤了15年，病情一直都很穩定。卻在一次員工健檢發現肝臟有一個大約1公分的...

非洲豬瘟啟動第三階段防疫 盧秀燕：擴大封鎖範圍「守住疫情」

台中梧棲一處養豬場驗出非洲豬瘟，今防疫啟動第三階段。台中市府今指出，台中市新增2場高風險場共57場，除新增一場關聯場，另...

Google Pixel 10 Pro Fold開箱！摺疊機磁吸充電、實測AI指導拍出「肉感」牛丼飯

Google Pixel 10系列手機推出後讓不少網友印象深刻，聯合新聞網《科技玩家》先前開箱Google Pixel 10 Pro XL，實測100倍數位變焦功能搭配AI技術修圖也讓人驚豔，這次開箱另一款摺疊手機Pixel 10 Pro Fold月岩灰色，為台灣版本唯一顏色，但該色調呈現穩重專業感相當喜歡，除了大螢幕多工好用外，這次加入Pixelsnap磁吸功能以及拍照預覽功能，也是大加分項目之一。

海鷗颱風恐增為中颱 氣象署：周一周二水氣最多基隆北海岸宜蘭雨勢大

中央氣象署預報員張承傳上午指出，周三前都受東北季風影響，北部、東北部甚至東部天氣比較濕涼，中南部則日夜溫差大。周一及周二...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。