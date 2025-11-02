AI應用需求強勁、國際新品拉貨效應 10月出口估連24紅

財政部7日將公布今年10月出口統計。全球經貿活動在美國對等關稅衝擊下展現韌性，再加上AI與高效能運算的新應用需求維持強勁，國際新品拉貨效應與科技產品的外銷旺季，財政部預估10月出口將落在528億至549億美元之間，年增28％至33％，將為連續第24個月正成長。

財政部上月公布最新進出口統計，9月出口為542.5億美元、寫歷年單月第三高，年增33.8％，為連續23個月正成長，帶動第三季寫單季新高。

財政部官員表示，9月出口表現仍相當好，可歸納四個因素，第一，雖遇美國對等關稅等，全球經濟成長或貿易活動比預期更具韌性；第二，人工智慧以及高效能運算新興應用需求仍強；第三，國際品牌的消費性電子新品拉貨效應；最後一個原因，就是進入科技產品外銷旺季。

官員指出，反映全球AI供應鏈的運作，國內出口衍生的備料需求，對半導體設備的購置依然是強勁且積極。9月進口值為418.6億美元，也是歷年單月第三高，年增率為25.1％。

主要貨品中，電子零組件、資通與視聽產品年增率各為25.6％、86.9％。電子零組件出口值創下單月新高，再度回到最大貨品，而電機產品受AI商機推升相關電源裝置需求，增17.2％；紡織品、塑橡膠及其製品則因市況不佳、海外產能過剩，各減8.6％、7.1％。前九月電子零組件、資通與視聽產品出口併計年增45.3％，合占總出口比重72.4％，其餘貨類僅增1.2％。

主要市場方面，主要市場出口全面上揚，以銷往美國增加金額較多，年增率達51.6％，對東協出口增34.0％，對歐洲、日本各增27.3％、23.3％，對中國大陸與香港增12.8％；另受資通產品挹注，對墨西哥出口激增3.7倍，規模值改寫單月紀錄。前九月對美國、東協、日本、陸港等四地區出口均呈雙位數成長，僅對歐洲年減3.3％。

展望未來，隨AI應用技術加速拓展，帶動相關硬體與零組件需求持續殷切，加以科技新品相繼推出，且中國大陸與歐美年底採購旺季來臨，均可望維繫我國出口成長動能。