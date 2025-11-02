供應鏈重組1／外銷訂單國內生產比上揚 去年達51.4%

近年因美中貿易戰、地緣政治影響，牽動全球供應鏈重組，經濟部統計，2024年我外銷訂單國內生產比51.4%，較前一年大增2.3個百分點，為2010年以來、近15年新高。今年前七月外銷訂單國內生產比更進一步推升至54.3%，創近18年同期新高，預計今年國內生產比還會再創紀錄。

此外，我外銷訂單東協生產比亦創高、中國大陸及香港生產比則創低。經濟部統計指出，2024年我外銷訂單中國大陸及香港生產比33.1%，較2023年下降4.7個百分點，為2010年、有調查以來的新低；東協生產比占9.2%，較上年上升2.2個百分點，則為有調查以來新高。反映出因應美中貿易衝突，台商持續擴大在東協生產比重，其中以越南生產占3.4%最大，泰國生產占1.3%次之。

美國對等關稅於8月上路，再度牽動全球供應鏈重組。我對等關稅暫行稅率為20%，中國大陸為55%，中央大學經濟系教授吳大任分析，國內生產成本不高，國內生產比會持續攀升。至於中國大陸未來對等關稅有機會往下降至35%（截至10月30日川習會前），他認為，中國大陸生產成本還是低於東協，台商將不會再往東協國家移動，甚至可能回流中國大陸。

經濟部首度將美國生產比單獨列出來，2024年我外銷訂單美國生產比為0.5%，若再加上墨西哥、加拿大在內，總計美洲生產比為2.0%。在川普2.0時代，我國很多科技廠已宣布加大對美國投資，吳大任認為，在美國設廠尚需要一至二年時間，但長期來看，美國生產比是會逐步上升。

我外銷訂單包括「國內生產」及「海外生產」，海外生產比下降，代表國內生產占比提升。經濟部統計處最新「外銷訂單海外生產實況調查」發現，我國2024年外銷訂單中，國內生產比率占51.4%，簡言之，100元接單中，有逾51元是在國內生產，僅48.6元是在海外生產。

若觀察個別產業，2024年資訊通信業海外生產比降至81%，電子產品海外生產比降至38%，雙雙創下18年來最低。前者由2018年的94%高點大幅回落，後者由2017年45.5%高點回落，這是我整體接單海外生產比下降的主因。

經濟部表示，資訊通信、電子產品國內生產比回升，主因受惠於AI需求擴增強勁，IC設計、伺服器、以及半導體先進製程皆在台擴產，拉高整體接單國內生產比率。

過去以來，東協也是美中貿易戰的受惠者。不僅我外銷訂單東協生產比創新高，經濟部最新發布「外銷訂單海外生產實況調查」，2024年受調查廠商中，接單後自行生產的2220家外銷廠商，其中有134家進行跨國擴充或新設產線，前者有96家，後者有46家。經濟部指出，東協是台商擴增產線之首選，上述96家跨國擴充產線，有六成九選擇在東協國家，其中越南占四成二，泰國占一成八；選擇在台灣擴增產線占二成三。

吳大任認為，從美國目前公布對東南亞國家對等關稅25%~19%，然而美對中國課稅率將影響台商是否繼續往東協布局。