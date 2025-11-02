供應鏈重組2／陸港生產占33% 下探歷史低點

美中貿易戰下，因台商陸續轉移供應鏈，經濟部統計指出，2024年我外銷訂單中國大陸及香港生產占33.1%，較上年下降4.7個百分點，為2010年、有調查以來的新低。隨著美國對等關稅的實施，各界解讀全球供應鏈將進一步去中國化，與中國脫勾。

經濟部調查指出，去年在中國大陸及香港生產的外銷訂單中，有19.5%貨品出口至美國，較前一年下降2.7個百分點，主要是因筆電廠商接單減少，加上美中貿易紛爭未解，業者將出口至美國貨品轉由在台灣或其他海外生產據點，拉低整體出口至美國之比重。

另，去年在中國大陸及香港生產的外銷訂單中，有26.9%在當地中國大陸銷售，較上年下降1.3個百分點；回銷台灣則略回升4.6%；出口到美國以外地區占比則明顯上升至49%。反映出台商在中國大陸生產有意避開美中貿易戰，轉往非美國地區出口。

若就在中國大陸及香港生產貨品觀察，「出口至美國」以機械占53.6%、基本金屬占41.9%較高；而電子產品、光學器材則主要於「當地銷售」，占比分別為57.0%、51.3%，主因各項電子零組件及面板廠商，就近供應中國大陸境內的組裝代工客戶。

調查顯示，去年我外銷業者皆視國內同業為主要競爭對手，占48.8%，但比率較上一年下降1.6個百分比；其次為陸系企業占25.7%，較上年上升0.6個百分點，歐美系企業占9.9%、日韓系企業占7.1%。從此結構來看，我外銷業者競爭對手主要是陸系企業，而不是日韓企業。