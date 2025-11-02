快訊

吳音寧掌台肥…看見賴政府故態復萌 恐再引發民意反彈

供應鏈重組3／配合客戶要求 海外生產主因

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導

根據經濟部調查顯示，台商在海外生產原因，以「配合客戶要求」為首因，占比達52.9%；其次是「生產成本低廉」，占48%；第三是「當地原材物料供應方便」，占35.3%。

經濟部2024年「外銷訂單海外生產實況調查」顯示，去年我國接單，以「自行生產」（含交付給子公司或關係企業生產）占82.7%最高，較上年上升1個百分點，主因自行生產比例較高之晶圓代工、伺服器及印刷電路板等廠商接單增加。

其次為「委託他廠代工生產」占9.7%，與上年持平，「向他廠購買產品」則占7.6%，較上年下降0.9個百分點，主因以向他廠購買為主的晶片通路商接單減少，降低整體向他廠購買比重。

按公司型態別觀察，製造商、製造兼貿易商均以「自行生產」為主，分別占91.1%及85.9%；貿易商則以「向他廠購買產品」占76.0%為主；如按生產地區觀察，不論國內生產或海外生產，均以「自行生產」為主，占比分別達87.3%、77.1%。

至於海外生產理由，調查顯示，在可複選情況下，「配合客戶要求」續居海外生產原因之首位，占52.9%，顯示企業仍多以客戶需求作為全球布局之首要考量。

其次為「生產成本低廉」占48.0%，較上年上升2.3個百分點最多，顯示企業考量獲利能力，生產成本低廉仍受廠商持續重視。

客戶 電路

延伸閱讀

AI及ASIC晶片測試需求旺 台廠擴高階測試介面產能

中國已有「大量」自產AI晶片 黃仁勳：美中合作符合雙方利益

1張圖看周末天氣 東北季風接力抵達…北宜濕涼、中南部日夜溫差明顯

美參議員致函川普政府　請求協助大馬打擊美晶片走私至中國

相關新聞

AI應用需求強勁、國際新品拉貨效應 10月出口估連24紅

財政部7日將公布今年10月出口統計。全球經貿活動在美國對等關稅衝擊下展現韌性，再加上AI與高效能運算的新應用需求維持強勁...

供應鏈重組1／外銷訂單國內生產比上揚 去年達51.4%

近年因美中貿易戰、地緣政治影響，牽動全球供應鏈重組，經濟部統計，2024年我外銷訂單國內生產比51.4%，較前一年大增2...

供應鏈重組2／陸港生產占33% 下探歷史低點

美中貿易戰下，因台商陸續轉移供應鏈，經濟部統計指出，2024年我外銷訂單中國大陸及香港生產占33.1%，較上年下降4.7...

供應鏈重組3／配合客戶要求 海外生產主因

根據經濟部調查顯示，台商在海外生產原因，以「配合客戶要求」為首因，占比達52.9%；其次是「生產成本低廉」，占48%；第...

台灣168關鍵數字

經濟部公布8月外銷訂單為600.2億美元，創歷年同期新高，年增19.5%，連續七個月成長；累計今年前八月外銷訂單為454...

每周一勢重要圖表

主計總處公布8月失業率升至3.45%，為一年來新高，且是連續三個月上升。8月失業人數為41.5萬人，其中因工作場所業務緊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。