供應鏈重組3／配合客戶要求 海外生產主因

根據經濟部調查顯示，台商在海外生產原因，以「配合客戶要求」為首因，占比達52.9%；其次是「生產成本低廉」，占48%；第三是「當地原材物料供應方便」，占35.3%。

經濟部2024年「外銷訂單海外生產實況調查」顯示，去年我國接單，以「自行生產」（含交付給子公司或關係企業生產）占82.7%最高，較上年上升1個百分點，主因自行生產比例較高之晶圓代工、伺服器及印刷電路板等廠商接單增加。

其次為「委託他廠代工生產」占9.7%，與上年持平，「向他廠購買產品」則占7.6%，較上年下降0.9個百分點，主因以向他廠購買為主的晶片通路商接單減少，降低整體向他廠購買比重。

按公司型態別觀察，製造商、製造兼貿易商均以「自行生產」為主，分別占91.1%及85.9%；貿易商則以「向他廠購買產品」占76.0%為主；如按生產地區觀察，不論國內生產或海外生產，均以「自行生產」為主，占比分別達87.3%、77.1%。

至於海外生產理由，調查顯示，在可複選情況下，「配合客戶要求」續居海外生產原因之首位，占52.9%，顯示企業仍多以客戶需求作為全球布局之首要考量。

其次為「生產成本低廉」占48.0%，較上年上升2.3個百分點最多，顯示企業考量獲利能力，生產成本低廉仍受廠商持續重視。