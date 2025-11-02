台灣168關鍵數字
8月外銷訂單衝上600億美元
經濟部公布8月外銷訂單為600.2億美元，創歷年同期新高，年增19.5%，連續七個月成長；累計今年前八月外銷訂單為4541.5億美元，年增21.1%。按貨品別，電子產品外銷訂單年增39.5%、資訊通信產品年增20.6%。
虛擬資產服務業者 九家納管
金管會規定，虛擬資產及交易業務事業（VASP）應先向金管會完成洗錢防制登記，首波共有八家舊制業者及一家新申請業者完成登記，名單包括：禾亞數位科技、拓荒數碼科技、現代財富科技等。
上櫃融資券標準 金管會放寬
金管會指出，為讓創新板公司轉上櫃後，也能像在上市進行信用交易，因此將放寬融資融券標準，刪除設立年限（登記滿三年）、實收資本額（三億元以上）及獲利能力標準的條件。
沙崙科學城 設立AI中央廚房
國科會目前在台南沙崙綠能智慧科學城內，打造AI中央廚房。這項計畫導入人機協作概念，使用機器手臂做攪拌、翻炒以及切肉等重複性質工作，以期解決廚房缺工，並提供顧客客製化需求。從點餐到廚房結合AI應用，預計2026年底完工。
