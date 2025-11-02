繼承一棟房子，對多數人來說是一種情感的延續，但同時也可能是一連串稅務問題的開始。許多人在面臨父母遺留房產時，才發現從繼承到出售，牽涉的不只是情感，更是現金流的考驗。如果不清楚新舊稅制的差異，很可能在不知不覺中多繳了幾十萬元的稅。

