台灣168關鍵數字

經濟日報／ 本報訊
沙崙科學城 設立AI中央廚房。聯合報系資料照
沙崙科學城 設立AI中央廚房。聯合報系資料照

8月外銷訂單衝上600億美元。聯合報系資料照
8月外銷訂單衝上600億美元。聯合報系資料照

8月外銷訂單衝上600億美元

經濟部公布8月外銷訂單為600.2億美元，創歷年同期新高，年增19.5%，連續七個月成長；累計今年前八月外銷訂單為4541.5億美元，年增21.1%。按貨品別，電子產品外銷訂單年增39.5%、資訊通信產品年增20.6%。

虛擬資產服務業者 九家納管

金管會規定，虛擬資產及交易業務事業（VASP）應先向金管會完成洗錢防制登記，首波共有八家舊制業者及一家新申請業者完成登記，名單包括：禾亞數位科技、拓荒數碼科技、現代財富科技等。

上櫃融資券標準 金管會放寬

金管會指出，為讓創新板公司轉上櫃後，也能像在上市進行信用交易，因此將放寬融資融券標準，刪除設立年限（登記滿三年）、實收資本額（三億元以上）及獲利能力標準的條件。

沙崙科學城 設立AI中央廚房

國科會目前在台南沙崙綠能智慧科學城內，打造AI中央廚房。這項計畫導入人機協作概念，使用機器手臂做攪拌、翻炒以及切肉等重複性質工作，以期解決廚房缺工，並提供顧客客製化需求。從點餐到廚房結合AI應用，預計2026年底完工。

延伸閱讀

不只翡翠水庫 經濟部3年3次要求盤點水域光電板設置可能

台中北屯驚傳8月大嬰兒失去呼吸心跳 緊急送醫仍不治

超額攜帶黃金出入境未申報 台北關前8月攔逾2公斤、市值超過700萬

稱風災光電板損壞「序號盤點不可行」 陳菁徽秀經濟部公文打臉環境部

相關新聞

台灣168關鍵數字

經濟部公布8月外銷訂單為600.2億美元，創歷年同期新高，年增19.5%，連續七個月成長；累計今年前八月外銷訂單為454...

每周一勢重要圖表

主計總處公布8月失業率升至3.45%，為一年來新高，且是連續三個月上升。8月失業人數為41.5萬人，其中因工作場所業務緊...

數發部：慎防普發現金詐騙 登記作業只在官網進行

普發現金1萬元尚未發放，但坊間已出現詐團藉此進行金融詐騙。數發部今天表示，提醒所有民眾提防詐騙，一切訊息以官網https...

中央想在翡翠水庫設光電板？連學者都不解 環團喊絕對要禁建

烏山頭水庫光電板風波未歇，北市議員又揭露中央三度發函「覬覦」翡翠水庫，市長蔣萬安強調絕對不准。學者認為，水庫設光電板與否...

繼承房子別急賣 搞懂新舊稅制差異 可能少繳幾十萬

繼承一棟房子，對多數人來說是一種情感的延續，但同時也可能是一連串稅務問題的開始。許多人在面臨父母遺留房產時，才發現從繼承到出售，牽涉的不只是情感，更是現金流的考驗。如果不清楚新舊稅制的差異，很可能在不知不覺中多繳了幾十萬元的稅。

南韓拚主權AI 圖解全球算力強國 台灣排第幾名

美國輝達執行長黃仁勳10月31日在南韓慶州亞太經合會（APEC）企業領袖峰會中發表專題演講。他指出，人工智慧（AI）已達到正向循環，ＡＩ產業前景看好，將維持成長動能。黃仁勳也宣布，輝達將與南韓政府及四個財團三星電子、鮮京（ＳＫ）集團、現代汽車集團、NAVER合作，在南韓部署26萬顆GPU，投資規模達14兆韓元（約台幣3321億元），打造全球最強AI工廠群。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。