8月失業率3.45% 連三月上升

主計總處公布8月失業率升至3.45%，為一年來新高，且是連續三個月上升。8月失業人數為41.5萬人，其中因工作場所業務緊縮或歇業而失業者增加3,000人。

勞動力參與率59%

8月勞動力人數為1,205.6萬人，較上年同月增2.4萬人或0.2%。勞動力參與率為59.58%，較上月上升0.07個百分點，按年齡別觀察，25~44歲者勞動力參與率為91.5%。

工時不足就業者升至12萬人

觀察勞動力低度運用指標當中的「工時不足就業者」，也就是因經濟因素，致實際工時未達35小時，但希望且能增加工時者，8月人數升至12.1萬人，寫今年以來最高。

