每周一勢重要圖表
8月失業率3.45% 連三月上升
主計總處公布8月失業率升至3.45%，為一年來新高，且是連續三個月上升。8月失業人數為41.5萬人，其中因工作場所業務緊縮或歇業而失業者增加3,000人。
勞動力參與率59%
8月勞動力人數為1,205.6萬人，較上年同月增2.4萬人或0.2%。勞動力參與率為59.58%，較上月上升0.07個百分點，按年齡別觀察，25~44歲者勞動力參與率為91.5%。
工時不足就業者升至12萬人
觀察勞動力低度運用指標當中的「工時不足就業者」，也就是因經濟因素，致實際工時未達35小時，但希望且能增加工時者，8月人數升至12.1萬人，寫今年以來最高。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言