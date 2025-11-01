數發部：慎防普發現金詐騙 登記作業只在官網進行

普發現金1萬元尚未發放，但坊間已出現詐團藉此進行金融詐騙。數發部今天表示，提醒所有民眾提防詐騙，一切訊息以官網為準，所有登記的作業，也都只能在官網進行。

今年普發現金新台幣1萬元領取方式採登記入帳、ATM領現、郵局領現、直接入帳、造冊發放5種方式，11月5日起於官網開放登記入帳，11月17日起開放ATM領現，11月24日起開放郵局臨櫃領現；另若適用直接入帳方式的11類民眾不用登記或申請，預計11月12日直接匯撥至其個人帳戶。

針對各界關注普發現金提領年齡規定與偽冒普發現金網站處理等議題，數發部今天透過新聞稿表示，這次普發現金，由行政院各部會分工合作，主政部會是財政部，現金的提領由銀行的主管機關金管會和郵局的主管機關交通部負責；軟體系統的建置由數發部負責；防詐的工作由內政部及數發部負責。

至於提領年齡等規定，數發部表示，由主管機關財政部制定規則，交由數發部建置到平台系統上。

數發部補充，提醒所有民眾，必須提防詐騙，一切訊息以官網為準，所有登記的作業，也都只能在官網進行，此外，行政院已成立普發現金打詐小組，由相關部會組成，打詐小組每日進行網路巡查，監控網域及社群平台是否出現偽冒政府或普發現金網站的可疑連結，一經發現，立即通報相關單位確認是否為偽冒網站，確認屬實即停止解析該網站，避免民眾誤用詐騙網站。