中央想在翡翠水庫設光電板？連學者都不解 環團喊絕對要禁建

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
國民黨北市議員揭露，經濟部水利署連續3年發函翡管局，要求盤點轄內可否設置太陽能光電設施。圖／台北翡翠水庫管理局提供
烏山頭水庫光電板風波未歇，北市議員又揭露中央三度發函「覬覦」翡翠水庫，市長蔣萬安強調絕對不准。學者認為，水庫設光電板與否是立場問題，可理解中央單位為達KPI而想盡辦法；環團直呼應該要禁止興建光電板，連環評都不用做。

台北科技大學環境工程與管理研究所副教授江謝令涵表示，為何中央一定要找翡翠水庫？水利署或許有其他更好的選擇，例如日照條件更好、或該署轄管的水庫，溝通上是否更有效率。

他認為，水庫設光電板與否是立場問題，中央單位為達到KPI，會想盡辦法裝綠電，可以理解；而以環境保育的角度來看，不敢說完全沒影響，例如裝了光電板後，水裡日照減少，是否影響水中生態、藻類生存等。但若無明確證據就喊要禁建，恐非資源利用的良好互動，應持開放態度去探討科學上究竟是否有相關危害。

監督施政聯盟執行長許心欣表示，許多光電案場集中在南部，大家也質疑為何不在翡翠水庫設置，原來中央早就有意，但因翡管局說法令限制而不能蓋，這也引發大家疑問，為何烏山頭水庫可不受法規限制設光電板？

許心欣說，水庫若設光電板，萬一被颱風吹毀而掉入水裡，會有無法打撈起來的問題，以及長期浸泡在水庫裡恐也會影響水質，環境部也坦言長期仍會有問題。不只保護水質，也要考量生態問題，水庫應該與水源、水質水量保護區一樣，列為禁止興建光電的區域；環境部目前的作法是把水庫設光電板列入環評，但僅限一定面積以上才需要，此舉並不妥。

森林城市協會理事長莊傑任舉例，日本供應工業用的山倉水庫遇到颱風，光電板的電路線被拉扯、甚至破碎，導致起火，更引發水質汙染疑慮，台灣又是多颱風的島嶼，能夠承受火災的風險？國內過往也有光電板火災，今年丹娜絲颱風更有超過12萬片光電板的事業廢棄物仍無法全數找回，遑論平時線路老化或受潮、塑膠浮台脆化，都可能是水質汙染的風險。

「水庫應該要禁止興建光電板，連環評都不用做。」莊傑任認為，環評通過還是有可能，因為是環境部決定環評通過與否，只要受到經濟部的壓力，就可以加入通過，期間大家就去抗爭，但民眾為何要浪費力氣去抗爭這個民意支持度低、幾乎板上釘釘的事情？

莊傑任說，有意參選台南市長的民進黨立委陳亭妃都表態，台南每個水庫能否不要在蓋光電板、到期後可否撤掉？因為民意不支持。北市府不允許翡翠水庫設光電板，他也百分之百肯定與支持。

經濟部水利署2024年12月第三度發函台北翡翠水庫管理局，要求盤點水庫的地面型光電可設置光電面積及容量。圖／張斯綱研究室提供
經濟部水利署2023年12月發函台北翡翠水庫管理局，要求盤點可否再增設太陽能光電設施。圖／張斯綱研究室提供
經濟部水利署2022年3月發函台北翡翠水庫管理局，要求盤點可否再擴充設置太陽能光電設施。圖／張斯綱研究室提供
近日烏山頭水庫浮動太陽能板引發外界質疑恐影響水質。本報系資料照／記者劉學聖攝影
