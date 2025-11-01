出口大爆發 Q3GDP年增達7.64% 全年確定破5

行政院主計總處昨天公布第三季經濟成長率為百分之七點六四，較八月預測數百分之二點九一，大增四點七三個百分點，主因第三季出口金額較預測數多出九十一點六億美元，遠遠超乎預期，今年全年經濟成長率已經確定破百分之五。主計總處坦言，先前考慮美國半導體課稅及對等關稅因素，因此預測偏保守，但相關衝擊大幅減緩，第三季仍持續成長。

但官員也說，今年受惠人工智慧（ＡＩ）需求熱絡，電子及資通訊生產及出口表現亮眼，但傳產及非ＡＩ製造業表現不佳，產業表現不均，值得注意。

主計總處綜合統計處專門委員江心怡說明，第三季經濟成長率百分之七點六四，主因第三季出口數達一六九四億元，較原先預測數一六○二億美元高出九十一點六億美元，增幅百分之三十六點五。

主計總處今年八月預估，各季的經濟成長率分別為百分之五點四五、百分之八點○一、百分之二點九一、百分之一點七二，全年經濟成長率為百分之四點四五。

以往主計總處發布經濟成長概估數據時，若當季數據有所異動，會重估全年經濟成長率，但昨天官員不願先估全年數據，僅強調目前已知第三季很好，「此時估全年不是那麼適當，但至少百分之五」。中經院十月十七日發布最新預測，也已將今年經濟成長率上修為百分之五點四五。

台經院昨日發布九月製造業景氣燈號，九月製造業受ＡＩ資通訊需求續強，歐美及中國年底採購需求帶動，抵消傳產疲弱走勢，加上台股走強，帶動九月製造業景氣信號值增加一點四九分至十一點○六分，燈號由代表景氣衰退的藍燈轉亮代表景氣低迷的黃藍燈，是今年五月以來再見黃藍燈。

台經院指出，九月美、中製造業ＰＭＩ（採購經理人指數）較上月改善，但仍處於衰退區間，加上日本與歐元區製造業ＰＭＩ較上月下滑，顯示全球製造業復甦力道依舊疲軟。

展望未來，台經院認為，近期美國總統川普與中國國家主席習近平在南韓釜山舉行雙邊會談，雖然「川習會」為持續升溫的貿易緊張關係帶來一定程度的緩和，不過，由於相關協議細節尚未敲定，全球經濟前景仍充滿不確定性風險。