影響Q4景氣 兩大變數

經濟日報／ 記者洪安怡／台北報導

主計總處概估第3季GDP年增7.64%，經濟動能強勁。中經院景氣預測中心主任彭素玲表示，這次上修「不意外」，主要是進出口同步走強，數據高但合理。她以中經院推估第4季年增約2.72%計算，第3季達7.64%，全年成長約5.81%；若第4季拉升至3%，全年就有機會上看6%。

全年GDP挑戰6%，學者看法樂觀。彭素玲指出，多家外資機構將台灣全年GDP預測上調至6%以上，包括野村控股與澳盛銀行皆上修至6.2%，摩根大通則上修至6.1%。不過，她也坦言，第4季經濟成長率表現仍存在高度不確定性，除了去年基期較高外，還有非洲豬瘟與普發現金兩大變數需觀察。

彭素玲分析，若非洲豬瘟疫情持續擴大，可能壓抑餐飲與部分內需，「這會是偏負面的力量」。至於普發現金政策，她認為，有助放大現金刺激效果，提升整體消費力道。她評估，若第4季成長率維持約2.7%，全年成長約落在5.81%；若能再拉升至3%以上，「全年破6%可期」。

中央大學經濟系教授吳大任分析，台灣出口自5月突破500億美元大關以來，連續數月創高，主因AI相關需求強勁，加上半導體仍在依貿易擴張法第232條款調查階段，美國對等關稅尚未拍板，台灣暫處於「關稅空窗期」，這也讓出口得以持續創高。

吳大任警告，若美國最終對半導體產品課徵高額關稅，將成為台灣經濟「反轉的關鍵」。他研判，美方最快可能於11月公布稅率，雖部分大型企業如台積電可望因赴美投資而獲得豁免，但許多中小廠商恐難以符合條件，將首當其衝。

