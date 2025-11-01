出口猛 Q3經濟成長暴衝7.64% 全年估5%以上

經濟日報／ 記者洪安怡／台北報導
主計總處昨（31）日公布今年第3季GDP成長率概估達7.64%，較8月預測大幅上修4.73個百分點，增幅是2021年第3季、約17季以來次高。聯合報系資料照
主計總處昨（31）日公布今年第3季GDP成長率概估達7.64%，較8月預測大幅上修4.73個百分點，增幅是2021年第3季、約17季以來次高。聯合報系資料照

主計總處昨（31）日公布今年第3季GDP成長率概估達7.64%，較8月預測大幅上修4.73個百分點，增幅是2021年第3季、約17季以來次高；人均GDP達30萬元，也是首度單季突破「3字頭」。主計總處預估，今年全年經濟成長率「至少5%」。

主計總處表示，經濟強勁成長最大功臣來自出口熱絡，國外淨需求（即輸出減輸入）貢獻經濟成長7.21個百分點，寫下17年來新高。

今年各季經濟成長率
今年各季經濟成長率

主計總處綜合統計處專門委員江心怡表示，今年上半年評估時，受美國對等關稅政策不確定影響，對出口採保守假設；但隨談判明朗，關稅實施範圍與稅率低於預期，美方又宣布在美投資可豁免關稅，風險顯著下降，加上AI需求強勁、提前拉貨效應湧現，推升第3季經濟表現遠超預期。

主計總處統計，第3季商品出口達1,694億美元，年增36.5%，比原預測高出7.39個百分點，相當於多出91.6億美元；帶動商品及服務輸出實質成長30.64%，較預測增加6.44個百分點。進口年增24.91%，實質成長25.27%，相抵後，國外淨需求貢獻7.21個百分點，是2008年第3季以來新高。

內需方面，總體貢獻0.43個百分點。主計總處指出，第3季資通訊、休閒娛樂等消費增加，股市交易熱絡挹注證券手續費，出國人數續增推升國外消費。不過，汽機車買氣偏觀望、零售與餐飲營收疲軟。概估民間消費實質成長0.92%，略高於原預測0.29個百分點；政府消費實質成長0.08%，比預測減1.67個百分點。

資本形成是唯一負貢獻，實質負成長0.04%，拉低經濟成長0.01個百分點。主計總處分析，第3季資本設備進口年增35.96%，其中半導體設備大增59.58%，國內投資財生產量也成長18.1%，顯示廠商資本支出續強；惟運輸工具投資放緩，導致整體資本形成小幅縮減。

依主計總處8月預測，今年各季GDP成長率分別為5.45%、8.01%、2.91%及1.72%，全年為4.45%。主計總處將於11月28日公布最新預測值。江心怡表示，下半年出口動能仍強，經濟擴張態勢不變，預料全年成長率可望上修至5%以上。

消費 經濟成長率

延伸閱讀

超強第三季 主計總處上修第三季GDP到7.64%、全年破5%達陣

半導體動能強勁 今年第3季GDP成長率估達7.64%

共和黨4議員跑票 參院否決川普關稅政策

四成熟齡族中年後開始存退休金！目標高達2665萬 平價版退休金少很多

相關新聞

翡翠水庫設置光電板 北市堅拒中央

水庫光電板爭議持續延燒，經濟部水利署前三年連續發函台北翡翠水庫管理局，要求評估在翡翠水庫設置光電板的可行性，國民黨議員昨...

出口大爆發 第三季GDP年增達7.64% 全年確定破5

行政院主計總處昨天公布第三季經濟成長率為百分之七點六四，較八月預測數百分之二點九一，大增四點七三個百分點，主因第三季出口...

美財長APEC會晤林信義 討論內容曝光

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）於韓國當地時間晚間9時過後，透過財政部的社群平台X發文，稱稍早前在APE...

不只翡翠水庫 經濟部3年3次要求盤點水域光電板設置可能

水庫光電板引爆民眾對民生用水安全疑慮，經濟部連日忙於澄清，台北市議員最新踢爆翡翠水庫還被經濟部問了三次，要求盤點翡翠水庫...

APEC領袖會議開幕 台美雙邊會晤 討論供應鏈

APEC領袖會議31日開幕，我領袖代表林信義與美國財政部長貝森特（Scott Bessent）進行雙邊會晤，貝森特晚間透...

APEC領袖會議 台日場邊交流 推動會談

APEC領袖會議31日在南韓慶州開幕，東道主南韓總統李在明在會場歡迎與會者，我領袖代表林信義九點半抵達現場，大會主持人宣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。