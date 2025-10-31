關稅深入分析不多 ABAC代表：美國財長人氣很旺

APEC經濟領袖與企業諮詢委員會（ABAC）代表今天與媒體分享與會心得，台灣代表之一、台灣大哥大總經理林之晨表示，沒有聽到太多關於關稅的深入分析，倒是美國財政部長貝森特（Scott Bessent）人氣很旺，多人爭相合照。

台灣3位ABAC代表分別是宏碁董事長陳俊聖、廣達技術長張嘉淵、台灣大哥大總經理林之晨，張嘉淵、林之晨今天晚間向媒體分享心得。

今年亞太經濟合作會議（APEC）年會期間，正好舉行全球矚目的「川習會」，媒體詢問，企業領袖峰會期間，是否互相討論美國關稅議題。

林之晨表示，川習會才剛落幕，今天會議上，感覺大家都還在消化，加上時間有限，並沒有聽到關稅議題有比較完整的分析。

張嘉淵說，對於關稅議題，產業界一般都期待有穩定規律可以依循，且變動不要太大，否則會對供應鏈韌性有很大影響。

張嘉淵表示，業界期待關稅能夠穩定下來，不管是什麼數字，起碼是可以依循的標準。

媒體關切，經濟領袖與ABAC代表對話上，美方是否有出席，林之晨說，美方由貝森特出席，而且他很受歡迎，大家都找他拍照。

林之晨笑說，他原本也想找貝森特合照，但因人太多，加上正好要拍合照，最後就沒有與貝森特拍成。