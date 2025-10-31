美財長APEC會晤林信義 討論內容曝光

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）於韓國當地時間晚間9時過後，透過財政部的社群平台X發文，稱稍早前在APEC會議空檔與林信義簡短交流，雙方討論共同利益事務，包含科技、具韌性的供應鏈及在美投資。

我代表團說明，林信義於APEC領袖會議（AELM）期間會務貝森特，雙方討論科技政策、人才培育及供應鏈合作等議題。

林信義向貝森特感謝川普政府持續為促進全球和平與繁榮所做的努力，同時也對美國長期支持雙邊夥伴關係表達感謝，強調此為印太地區穩定的重要支柱。

此外，林信義分享了「台灣模式」的投資經驗，強調台灣願與美國攜手合作，共創經濟繁榮。