不只翡翠水庫 經濟部3年3次要求盤點水域光電板設置可能

水庫光電板引爆民眾對民生用水安全疑慮，經濟部連日忙於澄清，台北市議員最新踢爆翡翠水庫還被經濟部問了三次，要求盤點翡翠水庫設置光電板的可能，經濟部水利署31日坦承，「配合國家能源政策三次發文調查，對象是全國的水庫管理單位」，並非針對翡翠水庫。

不過，水利署強調，翡翠水庫經專業評估後認定設置效益不佳，水利署尊重其專業判斷，並無要求推動設置。

攸關大台北地區600萬人用水安全的翡翠水庫，2022年、2023年、2024年都被詢問設置太陽能光電板的可能，水利署回應表示，先前是配合國家能源政策三次發文調查，對象是全國的水庫管理單位，目的在盤點潛力地點，並非針對翡翠水庫，水利署尊重水庫管理機關的專業判斷，且從未要求辦理，「更無強制推動設置情形」。

水利署表示，配合能源轉型政策，水利署持續請相關單位盤點可設置太陽光電的屋頂、地面及水域場域，尋求多元推動再生能源的方式，但也強調，所有設置均須以不影響水庫結構安全、水質維護及供水穩定為最高原則，確保公共安全與用水品質。

由於在水庫水域設置光電板的爭議很大，因此，經濟部長龔明鑫日前對烏山頭水庫水質做出把關保證時也強調，若地方政府不同意，經濟部就不會核准架設光電板。

不過，經濟部後來補充說明，水庫設置水域型光電設施由水庫管理機關自行招商辦理並完成相關審查，不必依照「水庫蓄水範圍使用管理辦法」第5條規定，另申請許可，也不適用第20條使用許可期限3年的限制。

全國目前共有95座水庫，其中有6座水庫設有光電設施，5座位於台灣本島，1座位於外島。本島的5座中，有3座由農田水利會管理，1座是水利署、1座是自來水公司管理。各水庫光電設置容量：阿公店水庫約10.4MW、內埔子水庫約2MW、鹽水埤水庫約2MW、鳳山水庫2MW、烏山頭水庫約13.7M、金湖水庫約2.1MW。