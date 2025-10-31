聽新聞
APEC峰會 日相高市早苗曝與林信義場邊互動
日本首相高市早苗在社群平台X發文，曝光與我APEC領袖代表林信義稍早前在場邊互動寒暄的照片。
高市早苗訪南韓出席APEC峰會，領袖會議今起舉行，外界關注領袖代表們的場邊互動。
高市早苗在社群平台X表示，「在APEC峰會召開前，我在休息室與台灣總統府資政林信義相互寒暄。」
她於晚間8時許發文，並在下午3時許貼出與中國大陸主席習近平的場邊寒暄照。
APEC首脳会議前に、控室で台湾の林信義総統府資政と挨拶を交わしました。 pic.twitter.com/zyK55sW62S— 高市早苗 (@takaichi_sanae) October 31, 2025
