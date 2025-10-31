台灣燃氣發電破紀錄 阻礙亞洲乾淨電力發展

台灣今年來燃氣發電占比創下紀錄新高，與亞洲甚至全世界朝向增加乾淨能源的趨勢顯得背道而馳。

路透專欄作家麥奎爾（Gavin Maguire）指出，能源智庫Ember數據顯示，台灣今年頭八個月的電力供應，約87%是透過燃燒化石燃料，比率創下這個亞洲第八大經濟體的最高紀錄，並也大幅超越亞洲平均的約62%，以及全球平均的57%，代表台灣在能源轉型發展上，在主要經濟體中「鶴立雞群」，但是是在欠缺的那一方。

台灣因缺乏資源蘊藏，超過90%的能源產品都仰賴進口；多山且人口稠密的環境也不適合大規模的再生能源發電場。台灣去年公用事業規模的再生能源發電占比僅約11%。今年雖有多項離岸風電計畫開始運轉，但也只可能增加至約15%。

台灣2000年代初期的核能發電占比曾達25%，但因政治壓力和普羅大眾的安全疑慮，在今年5月關閉了最後一座核電廠核三廠。核三廠關廠，加上再生能源發電依然有限，台灣電力公司仍須重度仰賴化石燃料進行大部分發電。

雖然台灣今年整體化石燃料發電占比創下新高，燃煤發電量倒是自2019年起穩定下滑，今年來發電量更降到至少十年最低。要求改善空氣品質的公眾壓力已促使老舊電廠關廠。今年至今，台灣的燃煤發電占比首次低於40%。

為彌補燃煤及核能發電的缺口，台灣電力公司過去五年多穩定增加燃氣發電量。Ember數據顯示，台灣燃氣發電廠今年1至8月的發電量為89.2億度（TWh），比去年同期增加12%，更比2019年躍增52%；今年來的燃氣發電占比達到47%紀錄新高。

為因應持續增長的燃氣需求，台灣的液化天然氣（LNG）進口量在2019至2024年間暴增35%，是同期五大LNG進口國中最大增幅。據大宗商品情報機構Kpler數據，台灣今年前三季進口的LNG攀升至1,800萬公噸新高，比去年同期成長7%，增幅大幅超越兩大LNG進口國中國大陸和日本，這兩國今年來進口量都減少。

台灣6至8月的LNG進口量達到660萬噸紀錄，對LNG進口市場而言是個亮點，因為幾乎等於所有其他主要進口國同期減少的進口量。由於夏季冷氣使用增加，7、8月通常是台灣的用電需求高峰，未來幾周的LNG進口有可能放緩。

但麥奎爾認為，鑒於冬季暖氣也需仰賴燃氣發電，在可預見的未來內，台灣將會繼續是LNG的固定採購大國。這種對化石燃料的持續需求，使台灣在其他國家都在進行能源轉型之際，顯得冥頑不靈 。

持續建造風電場，應可穩定提升台灣的再生能源發電占比，但至少在未來幾年，台灣都將繼續重度仰賴化石燃料，並也是天然氣出口商的重要客戶。