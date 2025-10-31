全年GDP挑戰6% 彭素玲點名第4季「兩大不確定」

主計總處概估第3季GDP年增7.64%，遠高於8月預測。中經院景氣預測中心主任彭素玲表示，這次上修「不意外」，主要是進出口同步走強，數據高但合理。她以中經院原先推估第4季年增約2.72%計算，若第3季達7.64%，全年成長約5.81%；若第4季拉升至3%，全年就有機會上看6%。

彭素玲指出，第3季上修的主因很清楚，出口數據連月走強，數字往上修可以預期的。她透露，已有多家外資機構將台灣全年GDP預測上調至6%以上，包括野村控股與澳盛銀行（ANZ）皆上修至6.2%，摩根大通（JP Morgan）則上修至6.1%。不過，她也坦言，第4季經濟成長率表現仍存在高度不確定性，除了去年基期較高外，還有非洲豬瘟與普發現金兩大變數需觀察。

彭素玲分析，若非洲豬瘟疫情持續擴大，可能推升肉品價格與業者成本，進而壓抑餐飲與部分內需，加上全球肉類價格居高不下，「這會是偏負面的力量」。至於普發現金政策，她認為，若業者能搭配促銷活動、強化內需推廣與精準行銷，將有助於放大現金刺激效果，提升整體消費力道。她推估，若第4季成長率維持約2.7%，全年成長約落在5.81%；若能再拉升至3%以上，「全年破6%可期」。